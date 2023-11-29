الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن توبخ إسرائيل، وتحذير من انفجار الأوضاع بفلسطين

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

العدوان على غزة، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماس، اليوم الأربعاء،  أن الرئيس جو بايدن، مستعد لاتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الإسرائيليين، بسبب العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.


هجوم أمريكي بريطاني على إسرائيل 


وحذرت المندوبة الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلي من التفكير أو الإقدام على توسيع مشاريع الاستيطان في الأراضي المحتلة.


وفي السياق ذاته هاجمت الحكومة البريطانية أيضا تصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب التوسع في مشاريع الاستيطان بالضفة الغربية.


وقالت الحكومة البريطانية، اليوم، إن مشاريع  الاستيطان الإسرائيلية، غير شرعية وتؤجج الصراع في المنطقة.

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وأكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن،  ليندا توماس، أنه لولا جهود مصر وقطر وواشنطن ما كانت هناك هدنة إنسانية في قطاع غزة.


ليندا توماس تثني على الجهود المصرية لعقد هدنة في غزة

 

وفي السياق ذاته زعمت ليندا توماس في كلمتها اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت على إسرائيل تجنب استهداف المدنيين في قطاع غزة.

 

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال كلمته اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي، إنه يجب فتح مسارات جديدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 


تحذير خطير من الخارجية الصينية بسبب العدوان على غزة

 

و من جانبه حذر وزير الخارجية الصيني، من استئناف القتال في قطاع  غزة قد يؤدي إلى كارثة تلتهم المنطقة بأكملها في الشرق الأوسط. وأضاف وزير الخارجية الصيني في تصريحاته: سنقدم مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.


كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، بوقف إطلاق النار.

 


الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

 

وقال أنطونيو جوتيريش في كلمته اليوم: "نحتاج لوقف حقيقي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة العمل على مسار حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".

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العدوان على غزة مشاريع الاستيطان مجلس الامن غزة إسرائيل فلسطين

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