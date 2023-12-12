تطور خطير في فلسطين، نتنياهو يعلن الاستعداد لاحتمال الحرب ضد قوات السلطة الفلسطينية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "سيناريو اندلاع حرب بين الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، وجيش الإحتلال الإسرائيلي موجود على طاولة الحكومة والأجهزة الأمنية".

الحكومة والأجهزة الأمنية

وأوضح نتنياهو، خلال جلسة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، أن "هذا الاحتمال يتم الاستعداد له في حال وقوعه"، مضيفا أن "الحكومة والأجهزة الأمنية تناقشه وتستعد له بحيث إذا وقع مثل هذا الحادث، تكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو بغضون دقائق قليلة".

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استئناف العمليات القتالية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الفصائل المسلحة الفلسطينية

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.