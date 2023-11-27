بايدن ونتنياهو يتفقان على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.

وقال البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على أن العمل لم ينته بعد وأنهما سيواصلان العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، مضيفًا أنهما اتفقا أيضًا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

وأكد بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ناقش مع بايدن إطلاق سراح مجموعة أخرى من الأسرى في غزة، وفي الوقت نفسه، شدد على أنه في نهاية فترة التوقف، تعتزم إسرائيل العودة إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

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وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة. غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 أسرى إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر ومصر.