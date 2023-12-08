الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بلينكن يبحث مع رئيس الوزراء القطري أهمية عدم اتساع الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

بلينكنن،فيتو
بلينكنن،فيتو

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري أهمية عدم اتساع الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

 وقبل وقت سابق زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملاحظة الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية خطوات إسرائيلية تجاه حماية المدنيين في قطاع غزة.

حماية إسرائيل من حماس

وقال "بلينكن" في تصريحات صحفية إنه لا ينبغي أن تتمكن حماس من ارتكاب ما أسماه “فظائع” ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

وأكد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لم تعطِ موعدًا نهائيًّا محددًا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة.

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موقف صادم لأمريكا من حرب غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء أمس: "إذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل، ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف".

الأهداف العسكرية في غزة

وتابع: "نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن 24 جنديًا إسرائيليًّا مصابون من بينهم حالتان خطرتان، وصلتا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عبر مروحيات جيش الاحتلال.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال في بيان صادر عنه عن إصابة 3 جنود فقط خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يثبت كذب الجيش في إحصائياته.

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