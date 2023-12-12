من عمق الفكر الصهيوني، فيديو لحاخام يطالب بتدمير غزة والانقلاب على نتنياهو لإحياء اليهودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأحد الحاخامات اليهود المتشددين، خلال مهاجمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو على خلفية حرب غزة، واصفا دولة الاحتلال بأنه أصبحت "عصير نفايات " بسبب الهزائم وقتل جنودها لأنها دولة مفلسة وبعيدة عن اليهودية وهذه بداية النهاية.

وقال خلال حديثه، إلى إنه كان لابد من إطلاق جميع الصواريخ التي تمتلكها إسرائيل علي غزة منذ أول أيام الحرب لتدمير القطاع، داعيا الحكومة الي ضرورة تدمير إيران أولا من أجل القضاء علي تهديدات حزب الله في جنوب لبنان وحماس في غزة.

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انتشار المثلية الجنسية والزنا سبب هزائم إسرائيل

ولفت إلي أن دولة الاحتلال أفلست منذ زمن بعيد بسبب انتشار سوء الأخلاق، وإندثار قيم الدين اليهودي وأصبحت عصير نفايات، عقب السماح بـ المثلية الجنسية وانتشار الأفلام الإباحية والزنا، فضلا عن انتشار حفلات الرقص والعراة والاختلاط التي باتت مسموح بها في كل مكان داخل دولة الاحتلال.

جيش الاحتلال، فيتو

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سبب هزيمة دولة الاحتلال في حرب أكتوبر 1973



ولفت خلال حديثه إلى أن إسرائيل باتت تطبق عكس كل ما يهوي، مبررا بأن هذا سبب الهزائم التي منيت بها في الآونة الأخيرة، ولفت إلى إن عدم إحياء المناسبات الدينية مثل عيد المظال ويوم الغفران تسبب في هزائم كثيرة أبرزها حرب أكتوبر 1973 قبل 50 عاما والمعرفة في دولة الاحتلال باسم حرب يوم " كيبور " فضلا عن تفكيك حركة حماس للجدار العازل بين قطاع غزة ومستوطنات غلاف في وقت قصير يوم 7 أكتوبر الماضي.

طوفان الأقصى، فيتو

وقال الحاخام اليهودي، إن إسرائيل تحتاج حاليا إلي رئيس وزراء يطبق الديانة اليهودية لشن الحرب ويقتل من ينوي قتله وليس فقط من يبدأ بمحاربته قائلا: “اليهودي لا ينتظر حتى يحاربونه ولا ينتظر التهديدات”.

ولفت إلى أنه لو كانت حكومته محبة لكتاب التوراة وتعمل به لأسقطت كل الصواريخ علي قطاع غزة منذ اليوم الاول، وحينها كان سيعيد الرهائن المحتجزين بـ " البقلاوة " على حد وصفه.



وزعم خلال حديثه، إلى أن زعيم حركة حماس داخل قطاع غزة، يحيي السنوار، تم علاجه من السرطان مرتين خلال تواجده داخل سجون الاحتلال، قائلا: من عالجه عليه ما يستحق.



حاخام إسرائيلي يطالب جنود الاحتلال بإنقلاب عسكري على نتنياهو

ووجه حديثه إلي جنود الاحتلال داخل قطاع غزة بأن في حال منعكم عن الحرب مع الفلسطينيين فعليكم الانقلاب علي حكومة نتنياهو، مطالبهم بانقلاب عسكري إذا لزم الأمر ليكونوا أصحاب القرار؟

ووصف حكومة نتنياهو بأنهم يجلسون في مكاتبهم المكيفة ويرسلون الجنود إلى الموت داخل غزة ثم يعيدوهم متى شاؤوا، مؤكدا أن يوم 7 أكتوبر لم ير مثله في حياته واصفا اياه بـ" يوم اسود " وانه يشعر بالخزي والعار كلما تذكره.



وأكد انه توصل لمعلومات بان الوقت الذي يمر حاليا يحمل مفاجآت من قبل حركة حماس مثلما حدث في يوم 7 اكتوبر الماضي، ولكن هذه المرة لجنود إسرائيل المتوغل في العدوان علي غزة مطالبا سلطات الاحتلال بعدم تعريض حياة الجنود للخطر.

