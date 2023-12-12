الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله ينشر الجدول الزمنى لـ 8 عمليات نوعية ضد إسرائيل دعما لقطاع غزة

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

حزب الله، أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية ونقاط انتشار للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة‎ ‌‏15:35 ‎من ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  نقاط انتشار جنود الاحتلال في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏ 

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- عند الساعة‎ ‏15:35 ‎من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة‎ ‌‏15:00‌‎‎ من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة‎ ‌‏15:00‌‎‎ من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  موقع‎ ‎الراهب بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

 - عند الساعة‎ ‌‏15:00‌‎‎ من ‌‎ ‌‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  موقع‎ ‎حدب يارون بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة‎ 13:30 ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌‏اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‌‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 13:30‌‎ ‎ من بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00‌‎ ‎ من صباح ‏اليوم الثلاثاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية  موقع ‌‏المالكية‎ ‌‏ بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

 

العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا متزايدًا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة في السابع من أكتوبرالماضي، إذ يتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي هجمات عابرة للحدود تزامنا مع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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