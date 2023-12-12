إسرائيل تزعم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لمرور المساعدات إلى قطاع غزة

زعم مكتب منسق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، إعادة فتح معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة.

إسرائيل تزعم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم

وقال المكتب في تغريدة على منصة "إكس": "صباح اليوم، خضعت الدفعة الأولى من شاحنات المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة، للتفتيش في معبر كرم أبو سالم.



وأضاف: "تهدف هذه الخطوة الحاسمة إلى توسيع حجم المساعدات التي تصل إلى غزة"، وذلك لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومعبر "كرم أبو سالم" على الحدود بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل، وكان ينقل عبره الوقود والسلع، ويخضع لسلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية.

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو حول الضفة

من ناحية أخرى علقت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداد جيش الاحتلال للمواجهة مع أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "تصريحات نتنياهو تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية، وذلك استكمالا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس".



وأضاف أن "تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة للسلطات الإسرائيلية في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحديا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأمريكية، التي أعربت عن رفضها لإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي جزء منه".

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قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين



وشدد أبو ردينة على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي أكد فيها أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".



وأشار إلى "أن هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الاغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الامن والسلم الدوليين.

