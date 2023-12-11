كتيبة الرضوان، كلمة السر في مخاوف الاحتلال من شن هجوم على حزب الله، المقاومة اللبنانية تمتلك ترسانة أسلحة ضخمة وقادرة على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة

تصعيد كبير شهدته الحدود الشمالية لدولة الاحتلال خلال الأيام الأخيرة بين قوات الاحتلال وحزب الله الجنوب لبناني، حيث دخل حزب الله على خط الحرب عقب شن العدوان الإسرائيلي على غزة بعد، حيث يتبادل بشكل يومي مع الجيش الإسرائيلي، القذائف والصواريخ العابرة للحدود.



التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

وما يثير مخاوف كلا من ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة الاحتلال منذ بدء العدوان علي غزة هو فتح جبهة ثانية للحرب بين تل ابيب وحزب الله في جنوب لبنان، نظرا لقدرات الحزب العسكرية الكبيرة حيث حذَّر مسؤولون أمريكيون القادة الإسرائيليين من توجيه "ضربة كبيرة" لـ "حزب الله" تدفعه إلى الدخول في الحرب.

ومنذ بدء الهجوم البري على غزة، استهدف حزب الله اللبناني عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل ومزارع شبعا ومستوطنات في شمال تل أبيب بالصواريخ المضادة للدروع.

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وأسفرت الهجمات التي نفذها حزب الله اللبناني عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، وتهجير المستوطنين الإسرائيليين من شمال دولة الاحتلال.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان، بعد قصف صاروخي شنه حزب الله على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.



ترسانة حزب الله العسكرية تثير مخاوف إسرائيل

وما يزيد من صعوبة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله هو امتلاك الحزب الجنوب لبناني ترسانة أسلحة متطورة خاصة بعد حرب، يوليو 2006، المدمرة التي خاضها مع إسرائيل، كما عزز قدراته القتالية على وقع مشاركته، منذ 2013، في النزاع في سوريا.

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية، أعلنت اليوم الاثنين، استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

وأضافت جماعة حزب الله: "استهدفنا بصواريخ بركان ثكنة برانيت، وموقع الراهب وحققنا إصابات مباشرة، كما استهدفنا موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة".



كتيبة الرضوان التابعة لحزب الله

نشر "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، تقديرات بشأن حجم قوة حزب الله، وبحسبها عديد قواته ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف مقاتل، يشمل وحدة كوماندوز النخبة "رضوان" – كتيبة الرضوان -، ويقدر عدد مقاتليها بحوالي 2500، وهي مدعومة بناشطين من دول بينها أفغانستان وباكستان وسورية والعراق.



وحسب هذه التقديرات الإسرائيلية، فإن بحوزة حزب الله ما بين 159 ألفا إلى 200 ألف قذيفة صاروخية وقذيفة هاون وصاروخ، وبينها مئات الصواريخ المتطورة وذات دقة عالية وقدرة على إحداث دمار كبير.

وتوقع المعهد أن انضمام حزب الله إلى الحرب، فإن هذا سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى نقل منظومات دفاع جوي، مثل "القبة الحديدة"، وتركيزها حول بنية تحتية مدنية وعسكرية، مثل محطات توليد كهرباء وقواعد عسكرية، بدلا من اعتراضها صواريخ ومقذوفات تطلق باتجاه المدن والبلدات.

ترسانة أسلحة حزب الله، فيتو



حزب الله يمتلك قذائف صاروخية متطورة



وأشارت تقديرات المعهد إلى أن بحوزة حزب الله حوالي 40 ألف قذيفة صاروخية من طراز "جراد" التي يصل مداها إلى 15 – 20 كيلومتر، حوالي 80 ألف قذيفة صاروخية من طراز "فجر 3 و5" متوسطة المدى وحتى 100 كيلومتر، قرابة 30 ألف قذيفة صاروخية من طراز "زلزال" أو "فاتح 110" التي يصل مداها إلى 200 – 300 كيلومتر، عدد قليل نسبيا من صواريخ "سكود C وD بمدى 700 كيلومتر، وبضع مئات الصواريخ من طراز "فاتح 110" التي تحمل رأسا حربيا بزنة 500 كيلوغرام من المتفجرات ومزودة بأنظمة توجيه دقيقة وقادرة على إصابة أهداف بدقة عالية وإحداث أضرار كبيرة.



وأضاف المعهد أن حزب الله مزود بصواريخ شاطئ – بحر متطورة من طراز C802 الصينية الصنع و"ياخونت" الروسية الصنع، إلى جانب قذائف "كورنيت" متطورة المضادة للمدرعات، ولديه قدرة إطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادة للطائرات من طرازي SA-17 وSA-22القادرة على استهداف طائرات بدون طيار ومروحيات، معظمها من إنتاج محلي لتنفيذ مهمات هجومية لمدى بصل إلى 400 كيلومتر، ومئات الطائرات المسيرة لتنفيذ مهمات تكتيكية متنوعة. ويضاف إلى ذلك قدرات في المجالين الرقمي والألكترو – بصري.

حزب الله قادر اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، ماتان كاهانا، اليوم الإثنين: "لا يمكننا قبول الوضع الأمني الحالي حيث يوجد مقاتلي حزب الله على أسوارنا مستعدون وجاهزون في أي دقيقة ".



وأضاف عضو الكنيست: "هناك فرق كبير إذا كان عناصر حزب الله يقفون على السياج جاهزين أو كانوا بعيدين عن السياج، فحتى من حيث التأهب في الميدان تكون أكثر استعدادا بكثير".



وفي وقت سابق ذكر اللواء في القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، أن حزب الله مستعد لاجتياح إسرائيل، وأن ما أوقفهم هو الانتشار الكبير لجيش الاحتلال على الحدود الشمالية بأكملها.

وأكد الجنرال الإسرائيلي خلال كلمة ألقاها أمام جنود الاحتياط الذين أنهوا العمل العملياتي على الحدود الشمالية، أن استعداد حزب الله لاختراق الحدود مع إسرائيل في المعتاد يكون ست ساعات.

وأضاف جوردين في كلمته: "بعد اندلاع الحرب مع حماس في الجنوب كان الاستعداد 15 دقيقة فقط، ويشمل تجمع مقاتلي كتيبة الرضوان وصعود المعدات والاختراق إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع: “واقع المستوطنين الإسرائيليين الذين يزرعون الحقول على بعد متر من السياج، في مواجهة قوات رضوان وحزب الله وليس بينهما عائق، نفهم أن هذا لا يمكن أن يستمر”.