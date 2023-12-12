أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شخصين في تصادم سيارة بالمعادي.. ونجل عم مرتكب مذبحة دار السلام: والده كان شاري له سيارة وشقة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أعرب القاضي محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، عن سعادته بالمظهر الحضاري والمشرف للمصريين، في أداء واجبهم الوطني والدستوري، ومشاركتهم في أهم استحقاق دستوري بالبلاد، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

شيع العشرات من أهالي قرية بنوفر بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية جثمان "أحمد. ج.ح" يبلغ من العمر 25 عاما وسط حالة من الحزن عقب وفاته أثناء عمله.

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وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الشاب في المسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية.

كشف أحمد عزام نجل عم المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام، والذي قام بقتل والده ووالدته وشقيقه وأحد الجيران بسبب خلافات علي الميراث، أن المتهم كان مرفهًا عكس شقيقه الأكبر الذي راح ضحية طمعه.

وأضاف "عزام" في تصريحات خاصة لفيتو، أن المتهم كان طالبا في جامعة خاصة لدراسة الهندسة، ويقوم والده بدفع الأقساط له سنويًا، مشيرا إلي أن والده قام بشراء سيارة وشقة ومحل له قبل أن يقوم نجله بقتله.

لقى شخصين مصرعهما بينما أصيب ٢ آخرين في تصادم سيارة ملاكى أعلى الرصيف على الطريق الدائري اتجاه المعادي ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لموقع الحادث وتم إسعاف المصابين وفي انتظار قرار النيابة لنقل الجثث للمشرحة.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية، المنوفية، قنا) والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط صاحب مخزن سرق مهمات أبراج الضغط العالى وتشكيل عصابى لسرقة السيارات و3 عاطلين سرقوا مدرسة.

حصلت “ فيتو ” على أول صور لطفل تم اختطافه وقتله شنقا داخل شقة بعد فشل المتهم في الحصول على فدية من ذويه، بمنطقة المرج.