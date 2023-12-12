الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

شهيد لقمة العيش، مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الغربية أثناء العمل

مصرع شاب صعقا بالكهرباء
مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الغربية،فيتو

شيع العشرات من أهالي قرية بنوفر بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية جثمان "أحمد. ج.ح" يبلغ من العمر 25 عاما وسط حالة من الحزن عقب وفاته أثناء عمله.

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وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الشاب في المسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية.

وأكد أحد أقارب المتوفي، أن الشاب شهيد لقمة العيش حيث توفي أثناء عمله في قرية كفر المحروق، صعقا بالكهرباء  أثناء حمله إحدى المواسير حدث تلامس بالكهرباء تسبب في وفاته في الحال.
 

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كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت أخطارا يفيد استقبال مستشفى كفر الزيات العام شاب في العقد الثاني من العمر جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين من المعاينة والفحص مصرع شاب يدعى أحمد. ج.ح يبلغ من العمر 25 عاما ومقيم بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وتوفي صعقا بالكهرباء أثناء عملية بقرية كفر المحروق ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء
 

التعامل مع مصابي الحوادث 

 ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

 

التعامل بواسطة المسعفين 

 ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.


 

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