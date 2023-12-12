الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف في المعادي (صور)

جانب من حادث التصادم،
جانب من حادث التصادم، فيتو

لقى شخصين مصرعهما بينما أصيب ٢ آخرين في تصادم سيارة ملاكى أعلى الرصيف على الطريق الدائري اتجاه المعادي ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لموقع الحادث وتم إسعاف المصابين وفي انتظار قرار النيابة لنقل الجثث للمشرحة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

رد متعلقات حوادث الطرق 

 ومن جهة أخرى، كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، قد وجه مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

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سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة. 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالإضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالي ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ما عثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له. 

دعوة عامة 

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ  والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال ان وجدت في مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة  لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لا قدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

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