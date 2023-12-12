الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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حوادث

أول صورة لطفل اختطف وقتل بعد فشل المتهم الحصول على فدية في المرج

جثة، فيتو
جثة، فيتو

حصلت “ فيتو ” على أول صور لطفل تم اختطافه وقتله شنقا داخل شقة بعد فشل المتهم في الحصول على فدية من ذويه، بمنطقة المرج.

الطفل

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من والد طفل بغياب نجله “سيف ه ر”  10 سنوات وعدم عثوره عليه بمنطقة المرج.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وبسؤال شقيق الضحية "من ذوي الهمم" قال: إن شابا يدعى " أحمد.س " طلب من شقيقه التوجه معه لتعليمه لعبة على "الإنترنت" وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وألقت القبض على الشاب وتبين قيامه باستدراج الضحية وقتله داخل شقة.

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وقال شهود عيان: إن المتهم أستأجر شقة قبل تنفيذ الجريمة بـ5 أيام فقط وقام باستدراج الضحية إليها ثم قتله شنقا وأنه كان يعتزم التخلص من الجثة لكن أجهزة الأمن وصلت له وألقت القبض عليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

 

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، أقدمت سيدة على قتل طفليها التوأم ثم تخلصت من حياتها بإلقاء نفسها في النيل بالجيزة.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بقيام سيدة بإلقاء طفليها، ونفسها في مياه النيل.

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 

وبالفحص، تبين قيام سيدة بإلقاء طفليها التوأم البالغين من العمر 9 سنوات في النيل، ثم قفزت خلفهما، ولقيت حتفها وتم انتشال الـ 3 جثث.

 

ورجحت التحريات الأولية، مرورها بحالة نفسية سيئة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النيابة العامة منطقة المرج موقع فيتو

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