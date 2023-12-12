الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد.. أخطر 10 ملفات تواجه الرئيس الجديد في عام 2024

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد أخطر 10 ملفات تواجه الرئيس الجديد مع بداية عام 2024.  

اقرأ أيضا: -

- عصام كامل يكتب: ونحن الموتى على قيد الحياة.

 

- المغضوب عليهم فى الأهلى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

فيتو جريدة فيتو بوابة فيتو عصام كامل انتخابات الرئاسة

مواد متعلقة

فيتو تكشف فى عددها الجديد ما صنعه طوفان الأقصى داخل المجتمع الإسرائيلي

فيتو تكشف في عددها الجديد، سيناريوهات ما بعد العدوان على غزة

العدد (589) من «فيتو» وأبرز عناوينه: «فيتو» تكشف السيناريوهات الكاملة للصهاينة والأمريكان فى مخطط تصفية القضية الفلسطينية

فيتو تكشف في عددها الجديد، غزة مهددة بـ«هولوكوست نووى»

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 

طقس الغد، سحب ممطرة على هذه المحافظات

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

بيان مصري شديد اللهجة للرد على مخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة

وفاة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونقابة السينمائين تنعاه

الانتخابات الرئاسية 2024، الهيئة الوطنية تكشف أبرز شكاوى تم رصدها باللجان

بيان عاجل من الأعلى للإعلام حول مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية

جرام الذهب عيار 21 يسجل 2800 جنيها، المؤشر الرئيسي للذهب بالبورصة المصرية (تحديث لحظى)

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

آخرها اغتيال الملثم.. 7 كذبات روجها الاحتلال منذ انطلاق طوفان الأقصى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الموز الفاسد في المنام وعلاقته بكسب المال الحرام

المزيد
الجريدة الرسمية