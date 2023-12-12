فيتو تكشف في عددها الجديد.. أخطر 10 ملفات تواجه الرئيس الجديد في عام 2024
تكشف فيتو في عددها الجديد أخطر 10 ملفات تواجه الرئيس الجديد مع بداية عام 2024.
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