انتخابات الرئاسة 2024، عجوز تدلي بصوتها على كرسي متحرك بالبحيرة (فيديو)

حرصت الحاجة نوال محمد صاحبة الـ 70 عاما على الإدلاء بصوتها بإحدى لجان مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة على كرسي متحرك.

حيث شهدت لجان محافظة البحيرة ازدحاما شديدا من المواطنين الذين تواجدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، مؤكدين أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وتابعت غرفة العمليات المركزية بالبحيرة، من خلال الفيديو كونفرانس، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثالث علىالتوالي، واستمرار لانتظام سير العملية الانتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، والتعامل الفوري معحالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوى، وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

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وتم المرور على كافة اللجان العامة، والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، وتم التأكد من توزيع المظاريف استعدادًاللعملية الانتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن، والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية وأن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.



يذكر أنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركزا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدينلاستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024 ، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)



