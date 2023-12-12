وكيل صحة البحيرة يتابع عمل الفرق الطبية باللجان الانتخابية بالرحمانية (صور)

قام الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتواجدة باللجان الانتخابية بمركز الرحمانية، كذلك متابعة عمل فرق حملة ١٠٠ يوم صحة المتواجدة بجوار اللجان.





وذلك خلال مرافقة محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة فى حضور قيادات المحافظة وحشد كبير من أبناء مركز الرحمانية.

وكيل صحة البحيرة يتابع الفرق الطبية بالرحمانية، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتابع الفرق الطبية بالرحمانية، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتابع الفرق االطبية بالرحمانية، فيتو



حيث قام بمتابعة عمل الفرق الطبية وفرق حملة ١٠٠ يوم صحة المتواجدة باللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد محمود محمد ندا، ولجنة مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور - لجنة ساحة المحكمة.

Advertisements





وكان ذلك وسط إقبال شديد ومنقطع النظير من المواطنين، حيث لاقت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين المتواجدين بمقر اللجان، وأثنى على عمل الفرق الطبية المتواجدة لتأمين العملية الانتخابية، وكذلك وجه الشكر والتحية لفرق حملة ١٠٠ يوم صحة.





كما أكد على أنه تم توفير فريق طبي بكل لجنة به طبيب وتمريض داخل اللجان، وتواجد فرق المبادرات الرئاسية خارج اللجان " الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والأورام السرطانية ".

حيث شهدت لجان محافظة البحيرة ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الذين تواجدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولي من صباح اليوم مؤكدين على أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وكيل صحة البحيرة يتابع الفرق الطبية بالرحمانية، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتابع الفرق الطبية بالرحمانية، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتابع اللجان الطبية بالرحمانية، فيتو

وكيل صحة البحيرة يتابع الفرق الطبية بالرحمانية، فيتو





وأكدت غرفة العمليات للانتخابات الرئاسية بالبحيرة ، العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة،بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة،وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والعميد أمجد البنا - المستشار العسكري للمحافظة وممثلي كافة الجهات المعنية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة.



وتابعت غرفة العمليات المركزية بالبحيرة، من خلال الفيديو كونفرانس، فتح جميع اللجان الانتخابية بمختلف مراكز المحافظة لليوم الثالث على التوالي، واستمرار لانتظام سير العملية الانتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي، والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات، وسرعة التعامل مع شكاوى، وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.









وتم المرور على كافة اللجان العامة، والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، وتم التأكد من توزيع المظاريف استعدادًا للعملية الانتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن، والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الانتخابية.

وأكدت غرفة العمليات أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية وأن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.



يذكر أنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركزا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين لاستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.





لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024، فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في التاسعة صباحا، ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، واليوم الأخير.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية 2024 عبر هذا الرابط.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن رقم تلقي الشكاوى والاستفسارات فيما يتعلق بالتصويت والعملية الانتخابية، وذلك على رقم 19826.

كما حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات موقف بعض الاستفسارات ومنها:

عدم جواز إدلاء الناخب في لجنة الوافدين طالما أنه موجود في محافظته

يحق لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي حتى لو منتهية الإدلاء بصوته

نفاد بطاقات الاقتراع ببعض اللجان وتصويت 45% من قاعدة بيانات الناخبين

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك كثافة عالية وإقبالا من الناخبين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع، وتم إرسال عدد جديد من البطاقات الانتخابية لتلك اللجان لاستئناف عملية التصويت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة لمتابعة عملية التصويت، أن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة، ومنها:

ظهور الرضع في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بشبرا الخيمة (صور)

الإسعاف تستجيب لمواطن طلب نقله للإدلاء بصوته الانتخابي في مطروح (صور)

طوابير لكبار السن أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ (صور)

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

طلاب جامعة الأزهر يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان مدينة نصر (فيديو وصور)

30 صورة ترصد زحام الناخبين أمام اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة (فيديو وصور)



