استقالة رئيس أنقرة جوجو التركي بعد واقعة اعتدائه على الحكم (فيديو)

أعلن فاروق كوكا، رئيس أنقرة جوجو التركي، استقالته من منصبه، مقدما الاعتذار عن واقعة تعديه على الحكم خليل أوموت ميلير، خلال مباراة الفريق أمام ريزا سبور أمس بالدوري التركي.

وكان رئيس أنقرة جوجو اعتدى بلكمة قوية على الحكم خليل أوموت ميلر بعد مباراة ريزا سبور في الدوري التركي، مما أدى إلى سقوط الأخير، ونقله إلى المستشفى بعد المباراة، وهو ما جعل الاتحاد التركي يعلن رسميًا تعليق النشاط.

وأعلن فاروق كوكا، استقالته عبر موقع النادي الرسمي قائلا: "أود أن أعلن للجمهور استقالتي من رئاسة النادي من أجل منع أي ضرر آخر على نادينا أنقرة جوجو ومشجعي الفريق وعائلتي التي تنتمي لهم".

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وأضاف صاحب الـ59 عامًا: "آمل أن تتم مناقشة المشاكل الهيكلية لكرة القدم التركية بشكل أكثر واقعية بسبب تلك الحادثة الخطيرة التي تسببت فيها، وأريد اغتنام الفرصة وأتقدم باعتذار لكل شخص أزعجته، وخاصة مشجعي النادي".

وأصدر الحكم ميلر بيانًا بعد نقله إلى المستشفى قائلا إن كوكا هدد حياته: "لقد لكمني فاروق كوكا تحت عيني اليسرى، وركلني في وجهي عندما سقطت على الأرض. وقال لزملائي (سأقضي عليكم جميعًا)".

MKE Ankaragücü Spor Klubü başkanı, eski AKP milletvekili, Erdoğan’ın başbakan iken Keçiören’de oturduğu evin sahibi Faruk Koca, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yumruk atarak hakem Umut Melen’i yere düşürüyor. Yere düşen hakeme yerde 10 kişi tekmelerle vuruyor.

Faruk bey, bir… pic.twitter.com/ECGL6j7BvQ — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 11, 2023

وكانت الشرطة ألقت القبض على فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، بعد تعديه على حكم مباراة الفريق أمام نظيره ريزا سبور في الدوري التركي أمس الإثنين.

وأعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إيقاف جميع الدوريات التركية إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد اقتحام رئيس نادي أنقرة جوجو، فاروق قوجة، الملعب ولكمه الحكم خليل أوموت، في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل.

وتطورت الأحداث سريعا بعد اقتحام جماهير "أنقرة جوجو" الملعب واعتدائها على الحكم بالركل أيضا.وقال رئيس الاتحاد، محمد بويوكيشي، إن كرة القدم التركية تعرضت لضربة مخزية الليلة.

وعلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

وقال وزير العدل، يلماز تونج: "تم فتح تحقيق قضائي ضد المسؤولين عن الحوادث التي وقع فيها الاعتداء على حكم المباراة".

وقال كبير الأطباء في المستشفى الذي نقل اليه الحكم الذي تعرض للهجوم إنه "بخير ولا يوجد ما يهدد حياته، ويعاني من نزيف وتشققات حول العينين".

تفاصيل الواقعة

كان فاروق كوكا رئيس نادي "أنقرة جوجو" التركي لكم الحكم خليل أوموت في وجهه في نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97 الإثنين.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة تي.آر.تي قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضًا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة. ونجح أوموت في النهاية في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.

وقالت شبكة تي.آر.تي إن الاتحاد التركي لكرة القدم سيعقد اجتماعًا استثنائيًّا لمناقشة هذا الحادث.

ضربة مخزية لكرة القدم التركية تعرضت

ونقلت الشبكة عن محمد بويوكاكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم قوله "تعرضت كرة القدم التركية لضربة مخزية الليلة. كل من شارك في هذا الحادث سيدفع الثمن".

وأدار أوموت البالغ من العمر 37 عامًا، وهو حكم دولي منذ 2017، مباراة لاتسيو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام سيلتيك في 28 نوفمبر.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرًا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرًا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة متأخرًا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.