الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري التركي، تريزيجيه يسجل في تقدم طرابزون سبور أمام غازي عنتاب بثنائية

محمود حسن تريزيجيه،
محمود حسن تريزيجيه، فيتو

الدوري التركي، أحرز محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، ونادي طرابزون سبور، هدف فريقه الأول في شباك غازي في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري التركي.

وفي الدقيقة 35 سدد محمود تريزيجيه كرة خطيرة كادت أن تسكن الشباك لولا تألق حارس غازي عنتاب الذي تصدى لها وأبعدها بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 48 بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

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وفي الدقيقة 55 مرر عبد القادر عمر لاعب طرابزون كرة لباكاسيتاس الذي سددها في الشباك ليضاعف النتيجة بالهدف الثاني لفريقه.

 

ترتيب طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي 

ويدخل فريق طرابزون سبور هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 23 نقطة، في حين يتواجد غازي عنتاب في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

ويتطلع طرابزون لتحقيق الفوز وتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام كايسري سبور والتي انتهت بهدف دون رد.

وسبق وساهم تريزيجيه في 3 أهداف مع طرابزون في الموسم الحالي إذ سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

 

تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب في الدوري التركي 

وجاء تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب في الدوري التركي كالتالي: حراسة المرمى: شاكير 

خط الدفاع: لارسن، ميندي، دنسفيل، إرين المالي.

خط الوسط: اوزديمير، عبد القادر عمر، تريزيجيه، باكاسيتاس، فيسكا.

خط الهجوم: أوتواتشو.

 

تشكيل غازي عنتاب أمام طرابزون في الدوري التركي

فيما ضم تشكيل غازي عنتاب كلا من: 

حراسة المرمى: نيتا.

خط الدفاع: مورايس، دجيلوبودجي، نكولو، اسكيهيلاتش.

خط الوسط: بيكل، أوزكيك، تشاغليان، مكسيم، ماركوفيتش.

خط الهجوم: دراجوش.

 

فيما حقق فريق قيصري سبور فوزا هاما خارج ملعبه بهدف نظيف علي طرابزون سبور في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من الدوري التركي الممتاز بمشاركة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه.

وجاء هدف فريق قيصري سبور عن طريق بهوكن في الدقيقة 88.

 

تشكيل طرابزون سبور 

حراسة المرمي: شاكير 

خط الدفاع: لارسن، بنايا، دينزفيل، المالي 

خط الوسط: اوزديمير، عمر، بيبي 

خط الهجوم: فيسكا، تريزيجيه، أوناتشو 

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الدوري التركي تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور غازي عنتاب

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