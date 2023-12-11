الدوري التركي، رئيس نادٍ يتعدى على حكم بالضرب والشرطة تنقذه من الموت

الدوري التركي، واقعة مؤسفة شهدها ملعب مباراة أنقرة جوكو ضد تشايكور ريزسبور، عقب انتهاء المباراة، حيث أقتحم رئيس نادي أنقرة جوكو الملعب وتوجه مباشرة إلى حكم المباراة خليل أوموت وقام بالاعتداء عليه بالضرب بشكل وحشي كاد أن ينهي حياته.

ورغم سقوط الحكم على الأرض، استمر رئيس نادي أنقرة في ضرب الحكم، حتى تم إخراجه ومساعديه من الملعب بدعم من قبل شرطة مكافحة الشغب.



اجتماع استثنائي لاتحاد الكرة التركي

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة التركي عقد اجتماع طارئ لبحث واقعة الاعتداء على الحكم خليل أوموت، واتخاذ العقوبة المناسبة بحق رئيس نادي أنقرة جوكو.

Advertisements

وأدان وزير الشباب والرياضة التركي عقب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلر وأكد: "لا نريد أن نرى هذه الصور في ملاعبنا".



محمود تريزيجيه، فيتو

الدوري التركي، قاد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، ونادي طرابزون سبور، فريقه لفوز هام على نظيره غازي عنتاب، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ15 من الدوري التركي.

ونجح تريزيجيه في تسجيل هدفين من ثلاثية فريقه في شباك غازي عنتاب، في المباراة التي شارك فيها بشكل أساسي، قبل استبداله في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 35 سدد محمود تريزيجيه كرة خطيرة كادت أن تسكن الشباك لولا تألق حارس غازي عنتاب الذي تصدى لها وأبعدها بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 48 بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55 مرر عبد القادر عمر لاعب طرابزون كرة لباكاسيتاس الذي سددها في الشباك ليضاعف النتيجة بالهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة 76، واصل محمود تريزيجيه تألقه في المباراة بعدما استلم كرة عرضية ليسددها بقوة داخل الشباك ليعلن تقدم فريقه بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 80 نجح أصحاب الأرض في إحراز هدف تقليص الفارق عن طريق دينيس دراجوس وذلك بعدما سدد كرة قوية من ركلة حرة.

وفي الوقت بدل الضائع أخرج مدرب طرابزون سبور محمود تريزيجيه من المباراة لتمر الدقائق المتبقية دون جديد، يعلن حكم المباراة نهايتها بفوز طرابزون سبور بنتيجة 3 / 1.

ترتيب طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي

ويدخل فريق طرابزون سبور هذه المباراة محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 23 نقطة، في حين يتواجد غازي عنتاب في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

ويتطلع طرابزون لتحقيق الفوز وتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام كايسري سبور والتي انتهت بهدف دون رد.

وسبق وساهم تريزيجيه في 3 أهداف مع طرابزون في الموسم الحالي إذ سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب في الدوري التركي

وجاء تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب في الدوري التركي كالتالي: حراسة المرمى: شاكير

خط الدفاع: لارسن، ميندي، دنسفيل، إرين المالي.

خط الوسط: اوزديمير، عبد القادر عمر، تريزيجيه، باكاسيتاس، فيسكا.

خط الهجوم: أوتواتشو.

تشكيل غازي عنتاب أمام طرابزون في الدوري التركي

فيما ضم تشكيل غازي عنتاب كلا من:

حراسة المرمى: نيتا.

خط الدفاع: مورايس، دجيلوبودجي، نكولو، اسكيهيلاتش.

خط الوسط: بيكل، أوزكيك، تشاغليان، مكسيم، ماركوفيتش.

خط الهجوم: دراجوش.