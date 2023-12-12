الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

تناول أحداث غزة، سفير إندونيسيا وعمان بالقاهرة يفتتحان معرض عيد الكاريكاتير المصري

سفير اندونيسيا وعمان
سفير اندونيسيا وعمان بالقاهرة يفتتحان معرض الكاريكاتير، فيتو

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ولطفي رؤوف سفير أندونيسيا بالقاهرة، معرض عيد الكاريكاتير المصري في نسخته الثالثة. 

 

وجاء ذلك  بحضور  الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي، وشاو بين المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب السابق، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض والأمين العام لجمعية الكاريكاتير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، ورسام الكاريكاتير الكبيرالفنان محمد حاكم، ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وحشد كبير من الصحفيين والإعلاميين والجمهور بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي حيث تم تخصيص هذه الدورة لاسم الفنان الكبير رسام الكاريكاتير "زهدى العدوى" مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

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وقدمت مجموعة كبيرة من تلاميذه اعمال ابداعية عبرت عن مراحل مختلفة في حياة الفنان زهدى الذى سعى لسنوات طويلة لتأسيس الجمعية حتى تحقق الحلم عام 1984، كما تناول المعرض القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي على غزة والتضامن مع اهلنا في فلسطين الصامدين امام الاحتلال الغاشم.
من جانبه صرح شريف جاد ان الكاريكاتير المصري اتسم طوال تاريخه بالوطنية والالتحام بقضايا وأحلام المصريين واحتل مكانة خاصة في قلوب الشعب المصري منذ الكفاح من أجل الاستقلال.

وقدم جاد الشكر لأعضاء الجمعية على هذا الوفاء تجاه مؤسس الجمعية الفنان الراحل زهدى العدوى وايضا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته التى نعيشها سويا.
وفي ختام الحفل قام الفنان مصطفى الشيخ بتكريم الفائزين بالجوائز فى مسابقة الكاريكاتير التي نظمتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع أسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا.

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