الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

البيت الروسي بالقاهرة يفتتح معرضًا لصمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي

البيت الروسي بالقاهرة،
البيت الروسي بالقاهرة، فيتو

افتتح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر والدكتورة ريهام عمران الأمين العام لنقابة التشكيليين معرض "عالم الديكوباج" بحضور شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومسئول النشاط الثقافي بالبيت الروسي بالقاهرة، وقومسير المعرض الفنانة سمر سمير.

وجاء ذلك في إطار احتفالات روسيا بعيد الوحدة الشعبية، حيث تم عرض 80 لوحة فنية من إبداع 70 فنانا.


وتناول المعرض موضوعات مختلفة حول الطبيعة الروسية، والزي الشعبي الروسي، والحضارة المصرية، كما تناول قضية الساعة "صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".

Advertisements

وقدم مراد جاتين الشكر للفنانين المصريين الذين يشاركون روسيا الاحتفال بعيد الوحدة الشعبية من خلال هذا المعرض المتميز.


كما قدمت ريهام عمران الشكر للمركز الروسي على دعم الفنانين المصريين من خلال إتاحة الفرصة لهم، وتقديم إبداعاتهم.

وفي ختام الافتتاح الذي شهد إقبالا كبيرا من الفنانين والجمهور من عشاق الفن التشكيلي قامت سمر سمير ومراد جاتين وريهام عمران وشريف جاد بتوزيع شهادات التقدير على الفنانين المشاركين.

txt

البيت الروسي بالقاهرة ينظم معرضا للوحات الفلسطينية يذهب عائدها لدعم أهالي غزة(صور)

txt

البيت الروسي بالقاهرة يدعم غزة بوضع علم فلسطين في كافة فعالياته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

إسرائيل البيت الروسي بالقاهرة البيت الروسي الشعب الفلسطيني عالم الديكوباج

مواد متعلقة

البيت الروسي بالقاهرة ينظم معرضا للوحات الفلسطينية يذهب عائدها لدعم أهالي غزة(صور)

البيت الروسي بالقاهرة يدعم غزة بوضع علم فلسطين في كافة فعالياته

البيت الروسي بالقاهرة ينظم ندوة مفتوحة حول التعليم في موسكو (صور)

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

اجتماع عاجل بين حسين لبيب وفريق الزمالك بعد عرض ثلاثي الأبيض للبيع

الأرصاد تحذر: رعد وبرق في هذه المناطق

حماس تكشف حقيقة وجود أنفاق تحت أحد المستشفيات في قطاع غزة

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

دولة عربية ثانية تدعو لمحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية

10 صور ترصد تفاصيل المباحثات المصرية الجنوب سودانية بقصر الاتحادية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

سعر جرام الذهب الآن، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار الفاكهة اليوم، تباين سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

صفعت ولكمت وعضت جنود الاحتلال وهي طفلة.. عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية