البيت الروسي بالقاهرة يفتتح معرضًا لصمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي

افتتح مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر والدكتورة ريهام عمران الأمين العام لنقابة التشكيليين معرض "عالم الديكوباج" بحضور شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومسئول النشاط الثقافي بالبيت الروسي بالقاهرة، وقومسير المعرض الفنانة سمر سمير.

وجاء ذلك في إطار احتفالات روسيا بعيد الوحدة الشعبية، حيث تم عرض 80 لوحة فنية من إبداع 70 فنانا.



وتناول المعرض موضوعات مختلفة حول الطبيعة الروسية، والزي الشعبي الروسي، والحضارة المصرية، كما تناول قضية الساعة "صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي".

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وقدم مراد جاتين الشكر للفنانين المصريين الذين يشاركون روسيا الاحتفال بعيد الوحدة الشعبية من خلال هذا المعرض المتميز.



كما قدمت ريهام عمران الشكر للمركز الروسي على دعم الفنانين المصريين من خلال إتاحة الفرصة لهم، وتقديم إبداعاتهم.

وفي ختام الافتتاح الذي شهد إقبالا كبيرا من الفنانين والجمهور من عشاق الفن التشكيلي قامت سمر سمير ومراد جاتين وريهام عمران وشريف جاد بتوزيع شهادات التقدير على الفنانين المشاركين.

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