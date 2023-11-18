السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الروسي بالقاهرة يستضيف عروض أفلام جمعية الفيلم مرتين شهريا

فيلم اسباني بالبيت
فيلم اسباني بالبيت الروسي،فيتو

يستضيف البيت الروسي بالقاهرة برئاسة مراد جاتين عروض أفلام جمعية الفيلم مرتين شهريًا  في السبت الثاني والثالث من كل شهر في إطار تعاون البيت الروسي وجمعية الفيلم.

 وأشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر حول اعتزازه بالتعاون مع جمعية الفيلم والاستمرار في استضافة عروض أفلامهم مرتين شهريًا،.

 ومن جانبه قدم الفنان المصور السينمائي محمود عبد السميع الشكر لإدارة البيت الروسي على هذه الاستضافة متطلعا إلى مواصلة التعاون المشترك، في هذا الاطار تعرض جمعية الفيلم في السادسة والنصف مساء اليوم  السبت  الفيلم الإسباني "المنصة" هو فيلم رعب وخيال علمي اجتماعي إنتاج 2019 إخراج جالدر جازليلو يوموتيا ويتناول الفيلم أحداث داخل الزنانة الخرسانية بوجود السجين جورينج وزميله تريماجف حيث ينتظرون الطعام عندما يصل إلى المنصة وهي عبارة عن لوح صلب من مادة غير محدده، ولا يمكن للسجناء من تناول الطعام، إلا عندما تتوقف المنصة عند مستواهم، ويتعرضون لدرجات حرارة مميتة إذا احتفظوا بالطعام، وكل ما انخفض المستوى قل الطعام المتبقي على المنصة
الفيلم ترشيح وتقديم د جلال سعيد عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم.

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