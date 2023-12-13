بـ 46 جنيهًا، ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، وخبراء: الأزمة مستمرة لـ مارس 2024 ومطالب بتطبيق سعر استرشادي

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، ارتفعت أسعار البصل خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر لتصل إلى 46 جنيهًا في الأسواق، ليصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بمد فترة حظر تصدير البصل إلى مارس المقبل.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

الحكومة تقرر منع تصدير البصل لمدة 6 أشهر متتالية

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في أواخر سبتمبر الماضي؛ بشأن منع تصدير البصل بدءً من أكتوبر 2023 وحتى نهاية ديسمبر الجاري، حتى أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يوم 11 ديسمبر الجاري باستمرار العمل بقرار منع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل، وعللت الحكومة قرارها بأنه ضمن إجراءاتها لضبط الأسواق وتوفير السلع.

فهل تنخفض أسعار البصل في الأسواق مع مد استمرار العمل بقرار منع تصديره؟

قرار الحكومة بشأن مد فترة منع تصدير البصل لن يكون له أي تأثير على الأسواق

يقول مصدر لـ «فيتو» إن قرار الحكومة بشأن مد فترة منع تصدير البصل لن يكون له أي تأثير على الأسواق، أو حتى في خفض أسعار البصل؛ وذلك لأنه لا يوجد بصل عند المزارعين ولا حتى عند شركات التصدير أو التجار، فالبصل تم تصدير الكمية الأكبر منه للخارج مع بداية موسمه في شهر مارس وإبريل 2023، ولم تنتبه الحكومة ولا الوزارات المعنية بأن الكميات التي صدرت للخارج ستؤثر على السوق المحلي.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

زادت الطلبات على تصدير البصل المصري للخارج قبل أن يتم حصاده

وأضاف أن أسعار البصل ارتفعت عالميًا خلال هذا العام مع التغيرات المناخية التي أثرت على محاصيل زراعية كثيرة في دول العالم، الأمر الذي كان له أكبر النفع للمصدرين المصريين الذين أيقنوا ذلك مع كثرة الطلبات على تصدير البصل قبل أن يتم حصاده حتى، فسياسات السوق في الدول الأخرى مبنية على دراسات مستقبلية قصيرة وطويلة الأجل، وقبل أن تتعرض أسواقهم لأزمة يوفرون البديل.

الحكومة المصرية تأخرت كثيرًا في إصدار قرار لتقنين الكميات المصدرة للخارج

وتابع: لذلك اتجهت أنظار الدول إلى محصول البصل المصري الذي زادت الطلبات عليه وارتفع سعره عالميًا، فضلًا عن ارتفاع سعر البصل في السوق المحلي، والحكومة المصرية تأخرت كثيرًا في إصدار قرار لتقنين الكميات المصدرة للخارج، وتركت باب التصدير مفتوحًا على مصرعيه من شهر مارس إلى أكتوبر، والمصدرين يبحثون عن المكسب وكانت مكاسبهم كبيرة من تصدير البصل هذا العام.

اصدار قرار منع تصدير البصل لامتصاص أثار الصدمة الشعبية المتوالية من ارتفاع أسعار السلع

وأشار إلى أن استمرار العمل بقرار منع تصدير البصل يدرج تحت قرار لامتصاص أثار الصدمة الشعبية المتوالية من ارتفاع أسعار سلع منتجة على أرض مصر، قائلًا:«بعد ما خربت مالطة والبصل بيخرج بقاله 8 شهور جاين يصدروا قرار والبلد مفيهاش غير البصل اللي لم تتوافر فيه مواصفات التصدير».

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

لا يوجد عند التجار إلا البصل غير مستوفي لمواصفات التصدير والأزمة مستمرة حتى إبريل 2024

وأوضح أن القرار لن يؤثر في السوق بخفض أسعار البصل فلا يوجد عند التجار إلا البصل غير مستوفي لمواصفات التصدير، وسنظل في هذه الأزمة إلى إبريل المقبل وهو موعد حصاد البصل الرسمي، لذلك القرار صدر بمنع تصدير البصل حتى مارس 2024، حتى تكون هناك فرصة وإتاحة مرة أخرى لتصدير البصل خلال إبريل.

الحكومة تلقي اللوم على التجار وهي تعرف من السبب الحقيقي في الأزمة

وقال: إنه من المحزن أن تلقي الحكومة اللوم على التجار وهي تعرف من السبب الحقيقي في الأزمة، فأنا لست من التجار ولكن أرى بعين الحقيقة أن الحكومة السبب في أزمة ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي، فالحكومة وحدها من تملك الأرقام والإحصائيات بحجم استهلاك المصريين من السلع، فضلًا عن الكميات المنتجة، وهي التي تملك ممثلة في جهاتها المختلفة في منح الموافقات التصديرية لهذه السلع، فلماذا إذًا تلقي الحكومة باللوم وتعلق أوزارها على التجار وحدهم.

فتح باب تصدير البصل للخارج للحصول على العوائد الدولارية السبب الرئيسي وليس احتكار التجار

وشدد على أن فتح باب تصدير البصل للخارج للحصول على العوائد الدولارية هو السبب في أزمة ارتفاع السعر، ونقص كميات البصل من الأسواق وليس أن التجار يحتكرون البصل ويتلاعبون في الأسعار كما أشيع.

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل ارتفعت 30 ضعفًا بسبب سوء الإدارة في عملية التصدير

في نفس السياق، يؤكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار البصل شهدت ارتفاعًا كبيرًا للغاية حتى زاد أكثر من 30 ضعفًا عن العام الماضي، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة في عملية التصدير، مشيرًا إلى أن الهند أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسومًا قدرت بـ 40% إضافية على التصدير نظرا للتغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج، بينما صدرت مصر كميات كبيرة أكبر من العام الماضي بالرغم من تراجع المساحة المنزرعة عن العام الماضي.

الحكومة قررت منع تصدير البصل بعد إنتهاء الموسم التصديري

وقال «أبوصدام» في تصريحات تليفزيونية، حذرت في شهر يونيو الماضي من أزمة ارتفاع سعر البصل، وناشدت بفرض رسوم على تصدير البصل أو منع تصديره، والحكومة استجابت بحظر التصدير بعد انتهاء الموسم في شهر سبتمبر، وهذا كان قرارا متأخرا لأنه بعد انتهاء الموسم التصديري، مضيفًا: « صدرنا 350 ألف طن بصل هذا العام بالرغم من أن الكميات المحلية كانت قليلة، وهذا نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 40 جنيها».

من الصعب تراجع أسعار البصل في السوق المحلي قبل مارس 2024

وعن موعد انخفاض أسعار البصل في السوق المحلي، أوضح نقيب الفلاحين: «موسم البصل في أبريل ومايو، ومن الصعب تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة قبل الموسم الحقيقي للبصل، لكن نتوقع انخفاض أسعار البصل بقيمتها الطبيعية في شهر مارس المقبل».

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

مواطنون ضد الغلاء ترصد ارتفاع سعر البصل إلى 45 جنيهًا في الأسواق

من جانبها طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء، رئيس الوزراء بحتمية إقرار التسعيرة الإسترشادية لجميع السلع والمنتجات، خاصة الخضروات التى قفزت قفزات خيالية فى الايام القليلة الماضية إستغلالا لإنشغال الحكومة فى إدارة الإنتخابات الرئاسية، حيث رصدت الجمعية قفزة كبيرة لأسعار البصل والذى تروح سعره بين 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

سلعة البصل التي كانت استجابة لطلبات اتباع نبي الله موسى صارت لعنة على المصريين في حاضرهم

وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية إن أسعار البصل الحالية هي أعلى سعر لهذه السلعة البالغة الأهمية منذ أيام الفراعنة وحتى الآن، وعلى ما يبدوا فإن سلعة البصل التى كانت استجابة لطلب اتباع سيدنا موسى عليه السلام حيث ذكر في القرآن، قد صارت لعنة على المصريين فى حاضرهم.

مطالب مواطنون ضد الغلاء بشأن تصدير البصل

وأضاف أن الجمعية تطالب بتحديد الكميات من البصل الجديد لمصانع التجفيف والذى يتم تصديره للخارج إختراقًا لقرار الحكومة بمنع التصدير للبصل حتى مارس القادم، على أن يتم تضمين قرار منع تصدير البصل بجميع صوره الطازج والمجفف، الأمر الذي سيحد من الإرتفاع الجنونى غير المبرر.

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

مطالب بشأن تطبيق سعر استرشادي للبصل

وأشار «العسقلاني» إلى أنه طبقًا لجولة أجرتها الجمعية فى سوق العبور تبين أن سعر البصل الجديد يتراوح من 15 إلى 19 جنيهًا طبقا لمعظم مزادات تجار الجملة فى السوق، فيما بلغ سعر البصل القديم المخزن من شهر مايو حتى أغسطس الماضيين من 25 إلى30 جنيهًا للكيلو، وهو ما يؤكد أن حلقات التداول الأخرى هى التى توسع الفجوة بين سعر بيع الجملة وسعر البيع للمستهلك، وأن ذلك يتطلب البدء فورًا فى تطبيق السعر الإسترشادى الذى يلزم التجار بسقف أعلى للسعر تحدده الحكومة، فضلًا عن حد أدنى يحدد حسب رغبة التاجر.

فيتو تنشر أسعار البصل في السوق والسلاسل الغذائية

وعلى صعيد آخر؛ تنشر «فيتو» أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات، فضلًا عن سعر البصل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، إضافة إلى أسعار البصل في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

27 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل في سوق العبور

وفي سوق العبور لجملة الخضراوات تراوح سعر كيلو البصل من 15 إلى 27 جنيهًا.

ارتفاع سعر البصل في الأسواق، فيتو

43 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل الأحمر في الأسواق

وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر البصل الأحمر في الأسواق نحو 30.38 جنيه، وبلغ أقل سعر لكيلو بصل أحمر نحو 20 جنيهًا، مقابل 43 جنيهًا أعلى سعر للكيلو.

30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل الأبيض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر البصل الأبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية نحو 25.5 جنيه، ليتراوح سعر كيلو البصل الأبيض ما بين 15 جنيهًا أقل سعر له مقابل 30 جنيهًا أعلى أسعار البصل الأبيض في السوق.

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سعر كيلو بصل صغير الحجم بـ 30 جنيهًا في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والهايبر ماركت والمحال التجارية تباينت أسعار البصل، إذ بلغ سعر عبوة تحتوي على 4 كيلو بصل أحمر أو ذهبي نحو 150 جنيهًا، بلغ سعر كيلو بصل صغير الحجم نحو 30 جنيهًا.

46 جنيهًا سعر كيلو البصل الأحمر في السلاسل الغذائية

وفي بعض السلاسل الغذائية، بلغ سعر كيلو البصل الأحمر نحو 46 جنيهًا، سعر كيلو بصل اصفر نحو 44 جنيهًا، كيلو بصل ذهبي نحو 30 جنيهًا، عبوة بصل أحمر مافا وزن 750 جرامًا نحو 57 جنيهًا، عبوة بصل أحمر مافا وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا.