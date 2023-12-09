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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 13 جنيهًا أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 13 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر الكوسة من 7 إلى 13 جنيهًا.

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وبلغ سعر الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيه،، جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات،   باذنجان أبيض من 3.5 إلى 6.5 جنيه،  باذنجان رومي من 2 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 5 جنيهات خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 28 جنيهًا، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيه، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8.5 جنيه.

وبلغ سعر بسلة من 23 إلى 27 جنيهًا، خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البامية من 35 إلى 45 جنيهًا،  البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، سبانخ من 8 إلى 11 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًارابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات.

وبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا،  فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات،  البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، ليمون بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات،  نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات،  قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات اليوم، 4.5 جنيه أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 7-12-2023 في الدقهلية

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