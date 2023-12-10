الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ليه البصل وصل لـ40 جنيه؟ نقيب الفلاحين يصدم المواطنين بموعد انخفاض الأسعار (فيديو)

أسعار البصل، فيتو
أسعار البصل، فيتو

ارتفاع أسعار البصل، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: أسعار البصل شهدت ارتفاعا كبيرا للغاية حتى زاد أكثر من 30 ضعفًا عن العام الماضي، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة في عملية التصدير.

أزمة تصدير البصل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": الهند أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما 40% إضافية على التصدير نظرا للتغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج، بينما صدرت مصر كميات كبيرة أكبر من العام الماضي بالرغم من تراجع المساحة المنزرعة عن العام الماضي.
 

Advertisements

التحذير من تصدير البصل

وتابع: “حذرت في شهر يونيو الماضي من أزمة البصل، وناشدت بفرض رسوم على تصدير البصل أو منع تصديره، والحكومة استجابت بحظر التصدير بعد انتهاء الموسم في شهر سبتمبر، وهذا كان قرارا متأخرا لأنه بعد انتهاء الموسم التصديري”.
 

السبب في ارتفاع أسعار البصل

ولفت: صدرنا 350 ألف طن بصل هذا العام بالرغم من أن الكميات المحلية كانت قليلة، وهذا نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 40 جنيها.
 

متى تنخفض أسعار البصل؟

وأوضح: "موسم البصل في أبريل ومايو، ومن الصعب تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة قبل الموسم الحقيقي للبصل".
 

وأكد: نتوقع انخفاض أسعار البصل بقيمتها الطبيعية منذ شهر مارس المقبل.
 

أسعار الخضراوات اليوم، 13 جنيهًا أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

 

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة
 

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، في 5 ديسمبر الماضي

وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 13 إلى 22 جنيهًا،  سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا.

وبلغ سعر باذنجان رومي من 1.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان بلدي من 3 إلى 4.5 جنيه،  جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3.5 إلى 7.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 15 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 19 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، بسلة من 21 إلى 25 جنيهًا، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، سبانخ 8 إلى 11 جنيهًا،  كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البصل أزمة البصل سعر كيلو البصل ارتفاع أسعار البصل نقيب الفلاحين حسين ابو صدام ازمة ارتفاع اسعار البصل الهند تراجع الإنتاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، 13 جنيهًا أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 14 جنيهًا أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

رئيس حي غرب الإسكندرية تتفقد مقار اللجان الانتخابية بمدارس كرموز ومينا البصل

الأكثر قراءة

ليه البصل وصل لـ40 جنيه؟ نقيب الفلاحين يصدم المواطنين بموعد انخفاض الأسعار (فيديو)

إسرائيل تهدد بالتحرك العسكري ضد دولة عربية

لميس الحديدي: قد نرى الأسابيع المقبلة سياسات نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

حماس تعلق على بيان الحوثيين بمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

ابنة الموسيقار جمال سلامة: والدي كان يكره سيرة الموت ويعشق صوت هذه المطربة.. واتفقت على كتابة سيرته الذاتية قريبا (حوار)

أمين اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

الاستماع لأقوال أسرة المصابين في حريق عقار بحدائق القبة

Advertisements

منوعات

المزيد

الحرب دمرت رحلة علاجها.. فلسطيني عن ابنته المريضة: أخشى أن أستيقظ وأجدها ميتة

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الجامع الأزهر يحذر المسلمين من التمادي في الغفلة والركون إلى الدَّعَة

المزيد
الجريدة الرسمية