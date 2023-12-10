ليه البصل وصل لـ40 جنيه؟ نقيب الفلاحين يصدم المواطنين بموعد انخفاض الأسعار (فيديو)

ارتفاع أسعار البصل، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: أسعار البصل شهدت ارتفاعا كبيرا للغاية حتى زاد أكثر من 30 ضعفًا عن العام الماضي، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة في عملية التصدير.

أزمة تصدير البصل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": الهند أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما 40% إضافية على التصدير نظرا للتغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج، بينما صدرت مصر كميات كبيرة أكبر من العام الماضي بالرغم من تراجع المساحة المنزرعة عن العام الماضي.



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التحذير من تصدير البصل

وتابع: “حذرت في شهر يونيو الماضي من أزمة البصل، وناشدت بفرض رسوم على تصدير البصل أو منع تصديره، والحكومة استجابت بحظر التصدير بعد انتهاء الموسم في شهر سبتمبر، وهذا كان قرارا متأخرا لأنه بعد انتهاء الموسم التصديري”.



السبب في ارتفاع أسعار البصل

ولفت: صدرنا 350 ألف طن بصل هذا العام بالرغم من أن الكميات المحلية كانت قليلة، وهذا نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 40 جنيها.



متى تنخفض أسعار البصل؟

وأوضح: "موسم البصل في أبريل ومايو، ومن الصعب تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة قبل الموسم الحقيقي للبصل".



وأكد: نتوقع انخفاض أسعار البصل بقيمتها الطبيعية منذ شهر مارس المقبل.



أسعار الخضار في سوق العبور للجملة



«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، في 5 ديسمبر الماضي

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 13 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا.

وبلغ سعر باذنجان رومي من 1.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان بلدي من 3 إلى 4.5 جنيه، جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3.5 إلى 7.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 15 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 19 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، بسلة من 21 إلى 25 جنيهًا، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، سبانخ 8 إلى 11 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.