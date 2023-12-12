استشاري يحذر من الإفراط فى تقديم الحليب للصغار

اللبن الحليب من منتجات الألبان المهمة والشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وهو مهم لصحة العظام والأسنان.

وتحرص الأمهات على تقديم اللبن الحليب للصغار يوميا، ولكن هناك صغار يعشقون الحليب لدرجة الإدمان وتفرح الأمهات لذلك دون الوعى بمدى أضرار ذلك على صحة الطفل.

أضرار الإفراط في تقديم الحليب للطفل

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن كثرة شرب الطفل للبن الحليب بعد عمر عام يسبب إصابته بأنيميا نقص الحديد وفقر الدم وبالتالي فقدان الشهية وضعف النمو، لذا يجب تقديم اللبن الحليب بكميات محدودة، حفاظا على صحته ونموه بشكل صحى.

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الكمية المسموح بها من اللبن الحليب للطفل

وأضاف شبيب، أن الحد الأقصى لكمية اللبن المسموح بها للطفل في اليوم حوالي 500 مللى فقط يوميا، أي بمعدل 2 كوب لبن حليب، وهذه الكمية تساعد الأم على فطام طفلها كما تساعده فى فتح شهيته على باقى أنواع الطعام.

أضرار الإفراط في تقديم الحليب للطفل، فيتو

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.