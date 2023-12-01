الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

"الأوقاف" تطلق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" في عطلة نصف العام الدراسي

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر في خمسة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، وسنعلن لاحقًا عن المساجد المشاركة في المبادرة. 

 

وأكد الوزارة أن ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

 

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مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم

وأوضحت الوزارة أن إمام المسجد سيقوم بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وسيكون الكتاب متوفرًا بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب، كما سيتم نشره إلكترونيًّا على موقع الوزارة.


مع استمرار مبادرة البرنامج التثقيفي للطفل القائم حاليًا كل يوم خميس، والذي يقام بأكثر من عشرة آلاف مسجد.

 

 الندوة التثقيفية للأطفال 

وفي سياق متصل انطلقت اليوم الجمعة  فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال بمسجد سيدي خميس بشبين الكوم بمديرية أوقاف المنوفية، وذلك ضمن فعاليات القافلة الدعوية بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية، ورحمة محجوب فنانة العرائس بعرض عرائس للأطفال، وعدد من الواعظات المعتمدات بوزارة الأوقاف وقيادات الدعوة بالمديرية.

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