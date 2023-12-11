تراجع أسعار الفراخ البيضاء لأقل مستوى منذ 35 يومًا

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الإثنين 11-12-2023، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء لسعر لم تصل له منذ 35 يومًا وأقل من سعر المبادرة الحكومية

وتراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق خارج المبادرة لسعر لم تصل له منذ نحو 35 يومًا تقريبا، حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء إلى أقل من أسعار المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، التي حددت فيها سعر الدواجن بـ 65 جنيهًا في المزرعة.

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أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الإثنين

أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الإثنين، بلغ سعر الفراخ البيضاء 59 إلى 60 جنيهًا في المزرعة، و70 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 70 إلى 71 جنيهًا في المزرعة مقابل 81 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73.9 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 60 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 111 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الإثنين نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الإثنين

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 121 إلى 122 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الأعلاف اليوم الإثنين، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13 ألف جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12 ألف جنيه، ذرة تركي بسعر 12100 جنيه.

أما أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، سجل علف صويا 46% سعر 31 ألف جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 29500 جنيه، كسب صويا بسعر 31 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الإثنين، سجل علف بادي 23% بسعر 23 ألف جنيه، علف نامي 21 % سعر 22950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 22850 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الإثنين، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 26 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 22 جنيهًا إلى 22.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت ساسو سعر من 15 جنيهًا إلى 16 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الإثنين، سجل سعر كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت روص 27 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 27 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 27 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 27 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 30 جنيهًا.