الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الميرمية، تخفض الكوليسترول ومهمة للمرأة في سن اليأس

فوائد الميرمية، فيتو
فوائد الميرمية، فيتو

فوائد الميرمية، الميرمية من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها شكل مميز ورائحة ذكية وهي تقدم كمشروب دافئ علاجي.

وفوائد الميرمية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهرت منذ القدم حيث كانت تستخدم فى الطب القديم وكان السيدات تقدمها كمشروب لعلاج آلام البطن.

 

عناصر غذائية مهمة موجودة في الميرمية 

وقالت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الميرمية من الأعشاب الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف، الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ وحمض الفوليك والمنجنيز وفيتامين ك، فهى صيدلية متنقلة.

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أضرار الميرمية

 وأضافت استشاري التغذية العلاجية أنه فوائد الميرمية عديدة ولكن لا يجوز الإفراط في تناولها فى بعض الأحيان، حيث لا يجوز الإفراط من تناولها لمرضى السكر لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقل من إدرار حليب الثدي.

فوائد الميرمية، فيتو 

فوائد الميرمية 

وتابعت، أن من فوائد الميرمية:-

  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تخفض مستوى السكر بالدم.
  • تخفض مستوى الضغط بالدم.
  • تساعد في علاج أعراض الحساسية.
  • تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.
  • تعزز القدرات الذهنية وتنشط المخ وترتفع معدلات التركيز والذكاء.
  • تحارب الشيخوخة وأعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.
  • تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.
  • تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.
  • تعمل على تخفيف أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.
  • تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالي قد يزيد من حجم الثدي.
  • تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.
  • تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.
  • تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.
  • تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.
  • تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.
  • تساعد في الوقاية من الزهايمر.
  • تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.
  • تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.
  • تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال.
  • تخفف من حدة أعراض الربو.
  • تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.
  • تساعد في علاج السيلوليت الذى يؤثر على مظهر الجسم.
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