فوائد الكولاجين لصحة القلب والأمعاء والمفاصل

فوائد الكولاجين، لمختلف أجهزة الجسم عديدة، وقد يعتقد البعض أن فوائد الكولاجين تنحصر في دعم الجلد، والكولاجين هو بروتين يشكل حوالي 30٪ من البروتينات الموجودة في جسم الإنسان، وهو موجود في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد والعظام والمفاصل والأنسجة الضامة.



فوائد الكولاجين

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الكولاجين يلعب دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

Advertisements

منح الجلد قوته ومرونة.

دعم صحة العظام والمفاصل.

تحسين صحة الأمعاء.

تعزيز نمو الشعر.

تحسين صحة القلب.

تعزيز التئام الجروح.

تحسين صحة الدماغ.

فوائد الكولاجين للجلد

يساعد الكولاجين على منح الجلد قوته ومرونته. مع تقدم العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى. يمكن أن يساعد تناول الكولاجين أو وضعه على الجلد في تحسين مظهر البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

فوائد الكولاجين للعظام والمفاصل

يساعد الكولاجين على دعم صحة العظام والمفاصل. فهو يشكل جزءًا من الغضاريف، وهي مادة مطاطية تغطي نهايات العظام وتساعد على امتصاص الصدمات. مع تقدم العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل وهشاشة العظام. يمكن أن يساعد تناول الكولاجين في تقليل الألم والالتهاب وتحسين حركة المفاصل.

الكولاجين وصحة الأمعاء

يساعد الكولاجين على دعم صحة الأمعاء. فهو يشكل جزءًا من البطانة المخاطية للأمعاء، والتي تساعد على حماية الأمعاء من التلف. يمكن أن يساعد تناول الكولاجين في تقليل التهاب الأمعاء وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

فوائد الكولاجين لنمو الشعر

يساعد الكولاجين على تعزيز نمو الشعر. فهو يشكل جزءًا من بصيلات الشعر، وهي البنية التي تنمو منها الشعر. يمكن أن يساعد تناول الكولاجين في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر الجديد.

فوائد الكولاجين

مصادر الكولاجين

يمكن الحصول على الكولاجين من المصادر الغذائية أو من المكملات الغذائية.

تشمل المصادر الغذائية للكولاجين:

اللحوم الحمراء، مثل اللحم البقري والضأن.

الدواجن، مثل الدجاج والديك الرومي.

الأسماك، مثل السلمون والتونة.

البيض.

المكسرات والبذور.

تشمل المصادر النباتية للكولاجين:

الكاجو.

المشمش المجفف.

الرمان.

البروكلي.

الثوم.

جرعة الكولاجين الموصى بها

جرعة الكولاجين الموصى بها هي 2.5 إلى 10 جرامات يوميًا. يمكن تناول الكولاجين في شكل مسحوق أو كبسولات.

أضرار الكولاجين

بشكل عام، يعتبر الكولاجين آمنًا عند تناوله بكميات معقولة. ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية خفيفة، مثل عسر الهضم أو الغثيان.

ولابد من استشارة الطبيب أولًا، خاصة إذا كنت تعاني من أي حالات طبية.