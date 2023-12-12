فوائد حبة البركة، مهمة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتحارب السرطان

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الشهيرة التى ذكرت فى القرآن وأمرنا الرسول الكريم بتناولها لقيمتها الغذائية العالية.

وفوائد حبة البركة عديدة، لقيمتها الغذائية العالية وكانت تستخدم فى الطب القديم وتدخل فى صناعة الأدوية وهى مهمة للصحة.

أهمية حبة البركة

وقالت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن حبة البركة من الأعشاب الشهيرة وهى عبارة عن ثمار نباتات تعرف بالحبة السوداء أو الكمون الأسود، واشتهرت بفاعليتها العلاجية منذ الطب القديم وكذلك الطب النبوى، لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة.

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نصائح يجب اتباعها عند تناول حبة البركة

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن حبة البركة يجب تناولها يوميا وذلك من خلال مضغها حتى تتفتح داخل الفم لتخرج الزيوت الموجودة بها داخل الجسم وبالتالى لا تطحن فهى تؤكل مباشرة حيث تضاف إلى الزبادى أو الجبن أو تؤكل مع كوب ماء وهكذا، ويمكن إضافة قطرات من زيت حبة البركة إلى عصير البرتقال أو الليمون.

القيمة الغذائية الموجودة في حبة البركة

وتابعت، أن حبة البركة لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والأوميجا 3 والأوميجا 6 والزنك والنحاس والفسفور وحمض الفوليك والبروتينات والكربوهيدرات والألياف.

شروط تناول حبة البركة

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية، أن على الرغم من فوائد حبة البركة وقيمتها الغذائية إلا أنه هناك شروط لتناولها، ومن هذه الشروط:-

جرعتها المثالية في اليوم 7 حبات فقط كى تعطى المفعول المطلوب ولكن أكثر من ذلك يسبب ارتفاع نسبة الدهون الضارة بالجسم.

يفضل تناول حبة البركة مع الطعام أو بعد الطعام.

لا يجوز طحن حبة البركة بل يجب مضغها كما هي داخل الفم حتى تتفتح داخل الفم ويخرج منها الزيوت العطرية داخل الجسم.

يفضل أن تؤخذ صباحا أو في فترة الضحى.

فوائد حبة البركة، فيتو

فوائد حبة البركة

وقالت استشارى التغذية العلاجية، إن من فوائد حبة البركة:-

تخفف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الشعب الهوائية.

تساعد في علاج السرطان، كما تحارب الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

تساعد فى علاج الصداع، والأمراض الجلدية.

تعالج تساقط الشعر وتغذيه وتقويته من جذوره.

تحافظ على نضارة وجمال البشرة وشبابها.

تساعد فى علاج عسر البول وتفتت حصوات الكلى وتطردها.

تعالج الحموضة وحرقان المرئ.

تسرع التئام الكسور، وتخفف من الالتهابات الجلدية.

تنشط الجسم وتقاوم الخمول والكسل.

تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أنها تساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

تحتوي حبة البركة على مركبات نباتية تساعد على تعزيز المناعة ومكافحة العدوى.

تحتوي حبة البركة على مركبات نباتية تساعد على تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يكون مفيدًا في حالات مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي ومرض السكري.

تحتوي حبة البركة على مركبات نباتية تساعد على خفض ضغط الدم.

تخفض مستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.