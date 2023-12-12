تشييع جنازة الإذاعية الكبيرة تراجي عباس
تُشيع ظهر اليوم جنازة الاذاعية القديرة تراجي عباس التي غيبها الموت في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض في السنوات الأخيرة.
الإذاعية الراحلة تعتبر صاحبة مسيرة إعلامية حافلة، كما كانت الصوت النسائي الثاني، الذي يعمل في إذاعة صوت العرب، وقدمت من خلالها عددا من البرامج المتميزة لسنوات طويلة من خلال صوت وأداء متميزين، أبرزها:" من كل قطر أغنية - قصيدة تبحث عن ملحن - ما يطلبه العرب - نصف ساعة مع...".
كما تولت الإذاعية تراجي عباس عدة مناصب، خلال مسيرتها، حتي وصلت الي منصب نائب رئيس إذاعة صوت العرب، وكانت تردد دائما أن " صوت العرب " بيتها الإعلامي الأصيل.
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