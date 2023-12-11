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ثقافة وفنون

أحمد فهمي مفاجأة مسلسل "جولة أخيرة"

أحمد فهمي وأحمد السقا،
أحمد فهمي وأحمد السقا، فيتو

مسلسل جولة أخيرة، يستعد الفنان أحمد السقا لعرض مسلسله الجديد جولة أخيرة ، المقرر عرضه قريبا، وتدور أحداثه حول رياضة الفنون القتالية mma.

 

تفاصيل ظهور أحمد فهمي في مسلسل جولة أخيرة 

وكشف مصدر من صناع العمل عن ظهور الفنان أحمد فهمي ضمن أحداث المسلسل، حيث يظهر بشخصية ملاكم يلعب جولة ضد “السقا”.

 

ويخوض السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، بمسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

 

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المسلسل يعرض على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة ويظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

مسلسل “حرب”

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

 

فيلم تلج أحمر

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا. 

 

ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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