الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل بطن الحوت، هل سيؤثر الظهور المفاجئ لهلال على مصير ضياء وورد؟

أبطال بطن الحوت،
أبطال بطن الحوت، فيتو

مسلسل بطن الحوت، ظهر الفنان باسم سمرة في نهاية الحلقة ٧ وكان ظهوره مفاجئا، خاصة أنه تم الحكم عليه بالمؤبد للاتجار في المخدرات.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا الظهور في تغيير مجريات أحداث المسلسل كليا، خاصة مصير ضياء وورد، على اعتبار أن زيجتهما تمت لغرض ما ينتهى بعودة هلال، ولكن ما لم يحسبون حسابه، وهما يقعان في حب بعضهما البعض أن هلال سيخرج بهذه السرعة، وهو ما سيؤدي في الأخير إلى تغيير كبير في خططهما.

ومن المتوقع أن يصبح هناك جبهتان الأولى بقيادة هلال والثانية بقيادة ضياء وورد خاصة بعدما انكشفت كثير من الأوراق لدى كل منهما وأصبحت النوايا واضحة بشكل كبير، وبالتأكيد ستشهد الحلقات المقبلة تصاعدا كبيرا في الأحداث. 

سر العداء بين ضياء وهلال 

 كشفت الحلقات ٦ و٧ من مسلسل بطن الحوت وهي أحدث حلقات تم طرحها مؤخرا عبر منصة شاهد عن السر الذي دفع ضياء لإخفاء عداء وكراهية لشقيقه هلال ورغبته العارمة لأن يظل هلال في سجنه إلى الأبد.

لم يقتصر الأمر فقط على ما فعله هلال مع ضياء في الماضي، ولكن السر يكمن في اكتشاف ضياء أن هلال هو من جعل حافظ يقتل آية بعد علمه بأ زواجها العرفي، لذا فيبحث ضياء بحثا حثيثا على حافظ لينتقم، والطلب من المحامية ألا تدافع عن هلال، فضلا عن زواجه من ورد وتعلقه بها. 

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أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

تفاصيل شخصيات مسلسل بطن الحوت 

لفت مسلسل بطن الحوت الأنظار منذ انطلاق حلقاته الأولى، ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم المميزين، وتجسد الفنانة سماح أنور شخصية الأم والتي تدعى أفراح وهي والدة كل من هلال “باسم سمرة” وضياء “محمد فراج"، وهلال لديه ابنتين من زواجه الأول وهن منة وآية ”زينب غريب"، وهلال لديه زوجة ثانية وهي ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي تزوجت من هلال بعد ضغط من والدها موسى “عبد العزيز مخيون”، أما بسمة فتجسد شخصية يسرية المحامية.

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