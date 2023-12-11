ملامح اليوم الثاني بانتخابات الرئاسة 2024، مسيرات حاشدة بالمحافظات لحث المواطنين على المشاركة، وإقبال كثيف من كبار السن وذوي الإعاقة على التصويت

الانتخابات الرئاسية 2024، انتهي منذ قليل التصويت في اليوم الثاني للاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024 الذي شهد الكثير من المشاهد الإنسانية والوطنية من قبل الناخبين، نستعرض معكم أبرزها فيما يأتي:

مسيرات حاشدة في المحافظات للحث على المشاركة في الانتخابات

نظم رجال الدين الإسلامي والمسيحي بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، مسيرة ليلية حاشدة لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما شهد كورنيش النيل بمدينة الأقصر مساء اليوم الإثنين مرور مسيرة حاشدة نظمها أبناء مدينة منشأة العماري بالأقصر، للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي تجري في المحافظة وتستمر حتى الغد.

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وظهرت مكبرات الصوت التي تدوي أنغامها الوطنية أرجاء الكورنيش بمدينة الأقصر، وتزينت السيارات بعلم مصر.

ونظم عدد من الشباب مسيرة في حي الموسكي لمناشدة المواطنين بالنزول والانتخاب، وممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ورفع الناخبون الأعلام المصرية، داعين الأهالي للإدلاء بأصواتهم.

مسيرة بالطبل البلدي لأهالي أسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

وشهدت محافظة أسيوط منذ قليل مسيرة للمواطنين للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 يصاحبها فرقة المزمار والطبل البلدي بلجنة مدرسة الثورة بحي غرب.

وحمل المواطنون الأعلام المصرية ورددوا الهتافات الوطنية تحيات مصر فيما شهدت اللجنة إقبالا كثيفا خاصة من أبناء الأزهر والشباب.

اقبال من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الانتخابات

ورغم الحالة الصحية التي يعاني منها المسنين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنهم حرصوا على الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة.

وحرص رجل مسن على الإدلاء بصوته في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنته الانتخابية بمدرسة الطبري الثانوية بروكسي.

وحرص شاب كفيف يدعى حسين محمد، على التوجه لللجنة الانتخابات بحي العجمي غرب الإسكندرية للإدلاء بصوته للمشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تنعقد في يومها الثاني وتستمر حتى الغد.

وقام المستشار مصطفي قنطوش، رئيس لجنة المغتربين بحي العجمي غرب الإسكندرية، بالتوجه للشاب الكفيف وشرح طريقة التصويت له والمرشحين الأربعة، وتمكينه من الإدلاء بصوته في ورقة انتخابية معدة لذلك.

وقال حسين محمد عبد الصبور، 26 سنة، إنه من محافظة أسيوط ومقيم في الإسكندرية بسبب ظروف عمله، وأنه قام بالتوجه للجنة الانتخابية لكي يؤدي واجبه تجاه بلده، داعيا المواطنين للنزول الى الانتخابات رغم مشاغلهم ومشاكلهم لكي ترشح الذي تختاره وتحبه.

بائع عصير متجول يشارك في الانتخابات



وأصر بائع عصير متجول على الإدلاء بصوته في لجنة فاطمة الزهراء بحي الموسكي، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، حاملا قارورة المشروب.

وكشف البائع العرقسوس سبب إصراره على الإدلاء بصوته حاملا قارورة المشروب، قائلا: كان لازم أسيب مصدر رزقي وآجي علشان حق بلدي.



لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الناخبين منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية من التاسعة صباحا.

ويمكن للمواطنين التعرف على أماكن لجانهم وعناوينها في الانتخابات الرئاسية عبر هذا الرابط

ورصدت فيتو خلال اليوم الثاني لـ انتخابات الرئاسة 2024 عددا من اللقطات الخاصة ومنها:

وشهد اليوم الثاني لـ الانتخابات الرئاسية 2024 حضور عدد من السياسيين الفنانين ورموز المجتمع بينهم محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، واللاعب سعد سمير.

وكانت فيتو قد رصدت خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروسبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال " بنداري " خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلق هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط وقواعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الانتهاء من مراحل التصويت بالكامل وحالات الإعادة إن وجدت.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت، يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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