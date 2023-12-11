فوائد النعناع، منعش ومهدئ للأعصاب ويساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية التى لها رائحة قوية ونكهة مميزة ونفاذة ويستخدم فى العصائر وطهى بعض الأكلات وعمل السلطة.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث يحتوى على مواد مطهرة ومضادات أكسدة ما يجعله مهم فى علاج العديد من الأمراض.

أهمية النعناع

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن النعناع من الأعشاب الشهيرة التى لها مذاق مميز وهو مشهور منذ القدم وكان يستخدم فى الطب القديم، وله فوائد عظيمة ويدخل فى صناعة الأدوية.

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عناصر مهمة موجودة في النعناع

وأضاف السيد، أن النعناع له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين ه وفيتامين د ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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فوائد النعناع

وتابع، أن من فوائد النعناع:-

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.

يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.

يخفف من آلام الدورة الشهرية.

يساعد على علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد على علاج التهابات الجهاز التنفسي.

مسكن قوى لآلام المعدة والمفاصل.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لقدرته على قتل البكتيريا الموجودة بالفم المسببة لهذه الرائحة.

يساعد فى علاج الغثيان لدى المرأة الحامل خلال أشهر الحمل الأولى.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.

يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.

يخفض مستوى ضغط الدم ما يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.

يساعد فى تنشيط المخ ورفع معدلات التركيز.

يساعد فى مقاومة وعلاج أمراض السرطان خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ويخفف من حدة العلاج الكيميائي.

يساعد فى تخفيف الاحتقان فى القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أى إصابة بهما.

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس.

ينشط الجسم لأنه يساعد على مرور الدورة الدموية بالجسم.