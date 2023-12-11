الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد خل التفاح، مهم للصحة ولكن يجب تناوله بشروط

فوائد خل التفاح،
فوائد خل التفاح، فيتو

فوائد خل التفاح، خل التفاح من المكونات الشهيرة التى تستخدم فى الطهى وعمل السلطة وله نكهة مميزة.

وفوائد خل التفاح، عديدة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ويدخل فى صناعة الأدوية وينصح الأطباء بتناوله.

أهمية تناول خل التفاح 

 وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن خل التفاح من أنواع الخل التى يتم استخراجها من التفاح، وله قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتساعد الجسم فى مقاومة الالتهابات والأمراض.

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طرق تناول خل التفاح وقيمته الغذائية 

وأضافت منى، أن خل التفاح يتم إضافته للسلطة حيث يضفى نكهة مميزة لها، وتناوله للاستفادة منه يؤخذ منه ملعقتان كبيرتان على كوب ماء ويتم تناوله حيث يجب أن يكون مخفف، ويحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم ومضادات الأكسدة.

اتبع هذه النصائح عند تناول خل التفاح 

وتابعت، أنه رغم تناوله مخفف بالماء إلا أنه يجب الحذر من الإفراط فى تناوله كما هناك شروط لتناوله لتجنب مخاطره على المعدة والاسنان، ومن شروط تناول خل التفاح:-

  • يفضل عند تناوله مع الماء شربه بشاليمو حتى لا تضرر الأسنان.
  • ممنوع تناول خل التفاح على معدة فارغة أو على الطريق.
  • ممنوع تناول خل التفاح مركز حتى لو كمية قليلة، حيث يجب إضافته إلى كوب ماء، أو إضافته إلى الطعام.
  • ممنوع تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين في اليوم.
  • ممنوع تقديم خل التفاح لمرضى قرحة المعدة.

 

فوائد خل التفاح، فيتو 

فوائد خل التفاح 

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول خل التفاح، ومن فوائد خل التفاح:-

  • ينشط الدورة الدموية بالجسم.
  • يعزز من نضارة البشرة وإشراقتها.
  • يقوى المناعة فى حالة تناوله حيث نضيف ملعقة منه على كوب ماء دافئ ولكن ليس على الريق.
  • يساعد فى مقاومة الشوارد الحرة بالجسم وهى المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانية.
  • يساعد فى علاج مشاكل الشعر.
  • يطرد السموم من الجسم.
  • مضاد حيوي طبيعي ومضاد للفطريات وللبكتيريا ما يساعد في علاج العديد من الأمراض.
  • يساعد فى علاج التهاب الحلق واحتقان الأنف إذا تم الغرة به أو عمل محلول به لغسيل الأنف حيث يزيل المخاط وينظف الجيوب الأنفية.
  • يساعد في علاج النزلات المعوية والإسهال.
  • مطهر قوي للمعدة يعمل على القضاء على البكتيريا والميكروبات.
  • يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الشرايين والأوعية الدموية.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • يعمل على تقوية العضلات والعظام لاحتوائه على الكالسيوم والبوتاسيوم.
  • يساعد فى إنقاص الوزن حيث يحفز الجسم على حرق الدهون ويساعد فى نزول الوزن سريعا.
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خل التفاح فوائد خل التفاح أهمية تناول خل التفاح شروط تناول خل التفاح الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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