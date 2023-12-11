سيدات البحيرة تتقدم مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (بث مباشر)

تصدرت المرأة المشهد الانتخابي والمسيرات الوطنية بمحافظة البحيرة، حيث قام عدد من سيدات مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالمشاركة الفعالة في مسيرات وطنية منادين تحيا مصر، ويأتي ذلك دعما لمصر بالانتخابات الرئاسية للعام 2024.

تواصل لجان الانتخابات العامة والشرعية، اليوم الاثنين، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية.

وكشفت المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية عقوبة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي دون عذر.

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ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

انتخابات رئاسة الجمهورية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحتإشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفيةمحلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنياتالمتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًاللضوابط الدستورية والقانونية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية، حيث تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعةصباحًا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتدُّ في إثبات شخصية الناخب إلاببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع الناخب بخطه أو بصمته –مرة واحدة– في الخانة المخصَّصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنةبذلك.

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري، ويتم رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

ويجب ألا يُصب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى آخر.

ويتأكد من رئيس اللجنة من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى.

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

ويتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت صباح اليوم الاثنين - ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 - أعمال التصويت في كافة اللجان، لاختيار رئيس مصر القادم، والتيبدأت أمس الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت أمس الأحد.

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:

وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيثأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمامالأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةالمرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية،وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

أعراض الولادة تفاجئ سيدة خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات ببني سويف

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

عشان خاطر مصر، سائق تاكسي ينقل الناخبين مجانا للجان الانتخابات الرئاسية (صور)

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

الأطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة(صور)

مصحف وصليب، المسلمون والأقباط يد واحدة أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الأقصر(صور)

ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة

الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)

محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

الانتخابات الرئاسية 2024، الأمهات يحرصن على اصطحاب الأطفال أثناء التصويت(صور)

قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

بالكوفية والعلم الفلسطيني،أم تصطحب أولادها للانتخابات الرئاسية بمدرسة الجمهورية بالمعادي(صور)

مسيرة بأطول علم في قنا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات(فيديو وصور)

مسيرة بالحنطور تجوب شوارع أسوان لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات(فيديو)

على كراسٍ متحركة، ذوو الهمم يشاركون في انتخابات الرئاسة بقنا (صور)

مسنة في الأقصر تشارك بالانتخابات الرئاسية مرتدية فستانا بألوان علم مصر(صور)

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية،تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقراللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقارلجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموابالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعيالناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلكاللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلكالمنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافةإلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفيةمحلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.