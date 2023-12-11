الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الجزر يتراجع لـ 5 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 15 إلى 27 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.

Advertisements

وبلغ سعر الفاصوليا من 6 إلى 10 جنيهات، جزر بدون عروش  5 جنيهات، باذنجان أبيض من 2.5 إلى 5.5 جنيه، باذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 30 جنيهًا، فلفل رومي صوب من 8 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر  الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، بسلة من 25 إلى 29 جنيهًا، خيار بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو الثوم من 40 إلى 80 جنيهًا، خيار صوب من 9 إلى 15 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 6 جنيهات، البامية من 40 إلى 45 جنيهًا، سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا،  رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات.

وبلغ سعر ليمون أضاليا من 2.5 إلى 4.5 جنيه، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا،  فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات،  البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، خس مر بنحو 3 جنيهات،  نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، فول أخضر من 7 إلى 10 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات،  قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.

txt

أسعار الخضراوات اليوم، 10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الثوم و5 للبصل بسوق العبور

txt

طريقة عمل شوربة الخضار، أكلة صحية وتقوي المناعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضار اسعار الخضر باذنجان رومي سعر الفاصوليا سعر الثوم سعر الكوسة سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الطماطم سوق العبور اليوم كيلو البصل كيلو البطاطس كيلو الثوم كيلو الطماطم

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر 11 نوعًا من الخضار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 5 جنيهات أقل سعر لكيلو الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس ترتفع لـ 11 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 30 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 15 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الخيار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الفاصوليا تسجل 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، جنيه انخفاضًا في سعر البصل بسوق العبور

الأكثر قراءة

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء لأقل مستوى منذ 35 يومًا

محمد سلام يعلق من جديد على أحداث فلسطين بسبب ابنته

كأس العالم للأندية، كولر يحضر مباراة اتحاد جدة وأوكلاند من ملعب المباراة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، موعد إعلان النتيجة وجولة الإعادة

الجزر يتراجع لـ 5 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات بسوق العبور

برنامج الأهلي في السعودية استعدادا لمونديال الأندية

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يتصدر.. أرقام اللاعبين المرشحين على لقب أفضل لاعب في جوائز الكاف 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم إطالة السجود؟.. الإفتاء ترد

البحوث الإسلامية يطلق حملة "لغتنا حياتنا" لمواجهة محاولات التغريب التي تتعرض لها اللغة العربية

عالم أزهري: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ووطني علمه النبي لأصحابه

المزيد
الجريدة الرسمية