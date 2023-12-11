الإثنين 11 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد اليانسون، يعالج الأنيميا ويخفف من نوبات الربو

فوائد الينسون، فيتو
فوائد الينسون، فيتو

فوائد الينسون، اليانسون من المشروبات الدافئة الشهيرة التى يقبل على تناولها الكبار والصغار خاصة فى فصل الشتاء لأنه يمنح الشعور بالدفء ويقوى المناعة.

وفوائد الينسون، عديدة، لقيمتها الغذائية والعلاجية للجسم وكان يستخدم فى الطب القديم وينصح الخبراء بتناوله باستمرار.

أهمية الينسون 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن اليانسون من الأعشاب الشهيرة التى لها رائحة مميزة ويستخدم فى صناعة المخبوزات وفوائده العلاجية هى سبب إدخاله فى صناعة الأدوية وكان يستخدم فى الطب القديم لفاعليته فى علاج العديد من الأمراض.

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القيمة الغذائية الموجودة في الينسون 

وأضافت منى، أن الينسون له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والنحاس والماغنيسيوم وفيتامين سي وفيتامين أ ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

فوائد الينسون، فيتو 

فوائد اليانسون 

وتابعت، أن من فوائد الينسون:-

  • يطرد الغازات ويمنع تكونها لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة التى تمنع تخمر الطعام بالجهاز الهضمي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقلل من حدة التوتر والقلق وبالتالي يحافظ على الهدوء النفسي والعصبي.
  • يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى طرد البلغم.
  • يدر لبن الأم المرضعة ما يساعد فى تغذية حديثي الولادة ونموخك بشكل صحى.
  • يخفض من مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكري ولكن دون إفراط لأنه قد يسبب هبوط حاد في سكر الدم ما يسبب الدخول فى غيبوبة سكر.
  • يهديء اضطرابات القولون مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.
  • يمنع الإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي ويعالج المغص ويساعد فى علاج قرحة المعدة وأعراضها.
  • يحسن المزاج ويهدئ من حدة التفكير وبالتالى مهم فى الوقاية من الاكتئاب
    يساعد على الاسترخاء والنوم الهاديء ويمنع الأرق ويعالج اضطرابات النوم.
  • يقلل الهبات الساخنة التى تصيب النساء فى سن اليأس لأنه يساعد فى إفراز هرمونات الأنوثة بالجسم.
  • يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.
  • فاتح طبيعي للشهية وبالتالي مهم للصغار.
  • يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يعزز من كفاءة الجهاز التنفسي.
  • يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لأنه يعتبر مطهر قوي وطارد للسموم من الجسم.
  • يساعد فى علاج الأمراض العصبية والاضطرابات العصبية.
  • يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل الزنك.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والسعال.
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الينسون فوائد الينسون أهمية الينسون القيمة الغذائية الموجودة في الينسون الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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