آمال الشباب وآلام الشيخوخة.. أطفال يستقبلون الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بعلم مصر.. مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الجيزة.. وآخر يشارك رغم إصابته بكسر في قدمه

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظات مصر توافد عدد كبير من الشباب وكبار السن من الرجال والسيدات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين - في تمام التاسعة صباحا – للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية.

أغاني ورقص بالأعلام، احتفالات المصريين أمام اللجان الانتخابية بالجيزة

وشهدت الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني فرحة واحتفالات كبيرة من المواطنين، واحتفل عدد من المواطنين امام مدرسة خالد ابن الوليد بإمبابة بمحافظة الجيزة عن طريق رفع الأعلام على نغمات الأغاني الموسيقية أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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وحرص عدد كبير من المواطنين على التواجد أمام اللجان في الساعات الأولى من اليوم الثاني بالإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم ورفع الأعلام والاحتفال مع الأطفال.

مسن بكرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة

الانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت مدرستي بدر الإعدادية بنين بالدقي، ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بـ محافظة الجيزة إقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في ثان أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، وسط تشديد أمني لتأمين الناخبين.

وحرص مسن على كرسى متحرك على الإدلاء بصوته الانتخابي داخل إحدى لجان محافظة الجيزة في ثان أيام الانتخابات الرئاسية 2024

مسن يشارك في انتخابات الرئاسة، رغم إصابته بكسر في قدمه

وحرص مواطن مسن مصابا بكسر في قدمه، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بثاني أيامها.

ورغم الإصابة إلا أن الرجل المسن كان حريصا على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد حازم محمود عزب بمصر الجديدة.

بعلم مصر، طفل يستقبل الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالجيزة

وشهدت لجنة مدرسة خالد ابن الوليد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية باليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط إجراءات تأمينية مشددة.

وشهدت لجان محافظة الجيزة حشودا كبيرة من قبل السيدات والأطفال والشباب أمام اللجان الانتخابية بالساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية.

طلاب مدرسة الراهبات في الأقصر يشاركون المواطنين فرحتهم بالانتخابات الرئاسية

وشهد محيط إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الأقصر بمركز إسنا اصطفاف عدد كبير من طلاب طالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكان التابعة لإدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر، رافعين أعلام مصر أمام اللجان الإنتخابية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم في ثاني أيام إنتخابات الرئاسة 2024، الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر من اليوم الإثنين، من أجل رسم مستقبل مشرق لهم فى ظل مصر الحديثة وتحت راية قيادتها الحكيمة، ومشاركة المواطنين فرحة الانتخابات الرئاسية 2024.

الطابور يقترب من 100 متر، تزاحم أهالي الشرقية أمام لجان انتخابات الرئاسة

وأجرت فيتو بثا مباشر من محافظة الشرقية لرصد الاقبال الكثيف من قبل المواطنين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة لعام 2024.

وامتدت صفوف الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية نحو 100 متر، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين.

وحمل المواطنين الاعلام المصرية، في انتظار الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

https://www.facebook.com/watch/?v=265714076514457

انتخابات رئاسة الجمهورية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.



وشهدت لجان الانتخابات في اليوم الأول تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصوته بإحدى لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة.

ورصدت فيتو خلال اليوم الأول من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددًا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

5 ملايين ناخب استعلموا عن مقار لجانهم من خلال موقع الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى بشأن بطء عملية الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وقال "بنداري" خلال مؤتمر صحفي للهيئة إنه منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الآن، قام أكثر من 5 ملايين ناخب بالاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية، فضلا عن استعلام نحو 500 ألف ناخب من خلال خدمة الدليل عبر الهاتف، وكذلك 506 ألف ناخب آخر قاموا بالاستعلام من خلال رسائل الهاتف المحمول على رقم 5151.

وأكد "بنداري" أنه “لأول مرة منذ عام 2014 لم نتلقَ هذا الكم من الاستعلام من الناخبين لمعرفة مقار اللجان الانتخابية، مشيدا بوعي الناخبين وحرصهم على مشاركتهم الفعالة في التصويت”.

الوطنية للانتخابات: تواجد كروت برايل في جميع لجان الجمهورية

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن عدم وجود كروت برايل في لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة.

وأضاف بنداري أنه تم حل المشكلة والتأكد من وجود كروت برايل في جميع اللجان بأنحاء الجمهورية لتسهيل على ذوي الهمم، وكذلك اللوحات الإرشادية الخاصة بذوي الهمم.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.