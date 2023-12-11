محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

صواريخ القسام، كشف المحلل السياسي التركي، دكتور محمد كنبكلي، عن صواريخ القسام الجديدة، التي استخدمتها في استهداف وتفجير عدد كبير من المعدات العسكرية الإسرائيلية، وتسببت في قتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

سر فيديو إحراق تل أبيب وتحرير القدس

وعن صواريخ القسام، فسر الدكتور محمد كنبكلي فيديو القسام الذي توعدت فيه "تل أبيب بالحرق وتحرير القدس ستتحرر، وإظهارها وجود عدد من الصواريخ التي كانت مخبأة في أرض زراعية، مؤكدًا أن القسام لا زالت تملك مفاجأت كثيرة، لهم، وأنها أرادت ببث مقطع الصواريخ إظهار مدى فشل استخبارات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الإسرائيلي وللعالم.



كما كشف المحلل السياسي التركي عن أمر صادم، بأن إسرائيل استخدمت ذخائر من اليورانيوم المنضب في غزه، وهذه الذخائر محظورة من الأمم المتحدة، موضحًا أن إسرائيل تستهدف القضاء على سكان غزة وخاصة الأطفال، إما بالموت أو بالتهجير.



وأوضح كانبكلي إن استخدام إسرائيل لقذائف اليورانيوم ظهر في طلب إسرائيل لذخائر دبابات الميركافا من الولايات المتحدة الأمريكية، برغم من تصنيع إسرائيل لهذه القذائف، وسرعة منح إدارة بايدن لهذه القذائف لإسرائيل.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة، فيتو



وقال المحلل السياسي التركي الدكتور محمد كانبكلي: "اليست القسام تملك صواريخ القسام، التي تصل لتل أبيب وتقصف بها تل أبيب، إذًا لماذا نشرت كتائب القسام قبل يومين فيديو، في مكان يشبه الأراضي الزراعية وفيه صواريخ ليست من نوعية القسام، وكتبت في نهاية الفيديو" تل ابيب ستحترق والقدس ستتحرر..!

إسرائيل تطلب 45 ألف قذيفة دبابة من أمريكا



وتساءل كانبكلي: "لماذا طلبت إسرائيل 45 الف قذيفه لدبابه الميركافا من الولايات المتحده بشكل عاجل بالرغم من ان إسرائيل تصنع قذائفها بنفسها، ولماذا وافق بايدن على طلب اسرائيل فورا دون الرجوع للكونجرس..!"



وأوضح محمد كانبكلي: "هل تعلمون أن إسرائيل استخدمت ذخائر من اليورانيوم المنضب في غزة، بالأصل استخدام هذه الذخائر محظور من الأمم المتحدة، وهذه القذائف تستخدم لاختراق الدبابات وتدميرها مع قوة الانفجار، وبما إن القسام لا تملك دبابات... فهدف إسرائيل من استخدام مثل هذه القذائف هو ضرب المناطق السكنيه والتأثير على السكان، الغبار الذي ينتج عن انفجار القذيفه في مكان ما... يؤثر كليا على السكان وخصوصا الاطفال ويتسبب بوفاتهم"

إسرائيل تدمر غزة بالقذائف، فيتو

وتابع كانبكلي قائلًا: "لذا ظهرت حالات وفيات كبيرة للأطفال في حرب غزه... وهناك أطفال ماتوا في غزة لم تظهر على أجسامهم أي أثار، كذلك سقوط القذائف على الأرض قد يؤثر على المياه الجوفيه التي يستعملها السكان، واستخدام كميات كبيره من هذه القذائف في مكان ما يتسبب في المستقبل بنشاط اشعاعي، الأسلحه المصنوعه من اليورانيوم المنضب تعتبرها الأمم المتحدة اسلحه محظوره".



وقال المحلل السياسي التركي: "إن ما يحدث في غزه هي إباده كبيره تنفذها إسرائيل بالإشتراك مع الولايات المتحدة، لماذا الولايات المتحده، إسرائيل لا تملك هذه النوع من القذائف وعندما نفذت الكميات الموجوده لديها استعانت بالولايات المتحده، فاسرائيل في الأيام الماضيه طلبت 45 ألف قذيفه دبابات من الولايات المتحده هذه الطلبيه تحوي أيضًا كميات كبيره من قذائف اليورانيوم المنضب، ولهذا وافق عليها بايدن فورًا دون الرجوع لموافقة الكونجرس"

إسرائيل استخدمت قنابل تفوق تأثير قنبلة هيروشيما بأضعاف

وأكد كانبكلي "الولايات المتحده...تريد من اسرائيل تحقيق اهدافها من احتلال غزه باسرع وقت ممكن لان إطالة الحرب لا يصب بمصلحة الولايات المتحده وإسرائيل، ومن يشاهد هدف اسرائيل في الحرب التي تشنها اسرائيل حاليا يدرك ان إسرائيل ليس هدفها القضاء على القسام، هدف اسرائيل الرئيسي هو اخلاء غزه من المدنيين، لذا حاصرت غزه ومنعت عنها الطعام والماء"

إسرائيل تطلب قذائف أمريكية للميركافا، فيتو



وقال: "استخدمت قنابل تفوق تأثير قنبلة هيروشيما بأضعاف، وقتلت أكثر من 20 ألفًا، واسرائيل حاصرت المستشفيات واخرجتها عن الخدمه، لذا هناك قرابة 50 ألف مصاب متروكون لمصير الموت، وإسرائيل تريد من لم يمت بالقصف وتعرض للاصابه يموت لانه لم يتلق العلاج، ومن لم يتعرض للقصف ولم يتعرض للاصابه يموت جراء الجوع والعطش".



وأوضح المحلل السياسي التركي أن "من يرفض التهجير ويجلس في منزله يموت أطفاله جراء الغبار الناتج عن قذائف اليورانيوم المنضب، ما تقوم به إسرائيل حاليا جريمه حرب كبيره جدا... لكنها لا تخشى العقاب كونها تعرف أنها تملك حصانه دبلوماسيه اسمها الولايات المتحده"

صواريخ القسام تخدع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي

وعن مقطع الفيديو الذي كشفت فيه حماس عن أسلحتها، قال محمد كانبكلي: "أما عن الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، لكم أن تتخيلوا أعداد المسيرات والدرونات الاستخباراتيه، التي تملكها إسرائيل وتحلق على مدار 24 ساعه فوق غزة، وبعد 75 يوما من الحرب تكشف القسام عن صواريخ مغطاه في أراض زراعيه..."

كتائب القسام تنشر فيديو إطلاق صواريخ نحو تل ابيب

وعنوانه تل ابيب تحترق والقدس تتحرر

اللهم سدد رميهم يارب pic.twitter.com/7eCrzEd4RF — Adel omar (@Adelomar1214) December 9, 2023

وأوضح أن "عدم ملاحظة اسرائيل لهذه الصواريخ يظهر ضعف كبير جدا في جهاز الاستخبارات الاسرائيلي، إذا لماذا أظهرت كتائب القسام الفيديو بهذا التوقيت".



وقال: "إن إسرائيل جزء مهم من قدراتها الجويه والبريه على غزه في 75 يوم الماضيه، وإظهار الفيديو بهذا التوقيت يحمل رساله كبيره للجيش والاستخبارات الإسرائيليه، القسام لا زالت تملك مفاجأت كثيره لهم، وبنفس الوقت اظهار مدى فشل الاستخبارات الاسرائيلية للشعب الإسرائيلي وللعالم"



وكشف كانبكلي عن نوعيىة صواريخ القسام قائلًا: "أما عن نوعية هذه الصواريخ، ففي الحقيقة هذا النوع من الأسلحة هي من انتاج روسي.. لكن السؤال هنا كيف تمكنت كتائب القسام من تطوير هذا النوع من السلاح..!"

صوريخ القسام الجديدة عصية على القبة الحديدية

وأضاف: "هذه الصواريخ تتميز بتحليق منخفض ويصعب على نظام القبه الحديديه التعرض لها، ومداها يصل لقرابة 90 كيلو متر، لذا فإن احتمالية وصولها للهدف أعلى بكثير من صواريخ القسام، وتصل لتل ابيب بكل سهوله"

لمحللين عسكرين:منذ ايام نشرت قوات الاحتلال فيديو عثورها لصواريخ معدة للاطلاق فكيف يستطيع جنديين صهيونيين فقط بحمل صارخ يزن عشرات الكيلوات بينمًا8 مقاتلين من القسام رفعو صاروخ واحد على منصة الاطلاق ⬅️ هذا دليل على ان الصواريخ التى عثر عليها هي مجسمات صواريخ معدة للعرض العسكري. pic.twitter.com/SaT4ReooUE — Dalia (@Dalia1639452) December 9, 2023



وقال كانبكلي في تفسيره "الكشف عن هذا السلاح الاستراتيجي في هذا التوقيت هو لتيقن كتائب القسام بأن إسرائيل وصلت لمرحلة الإنهاك في الحرب، وحان وقت استخدام اسلحة الهجوم المضاد، طبعا الكثير ممن شاهد الفيديو يعتقد انه تم تصويره قديمًا، لكن برأيي الشخصي ان الفيديو تم تصويره حديثًا"



كما أشار المحلل السياسي التركي إلى أن "الأيام الماضية، بعد الهدنه، أعلنت القسام عن تدمير عدد كبير من الآليات الإسرائيلية، كذلك اعلنت قتل الكثير من الجنود، في حين ان الفيديوهات التي نشرتها القسام والتي تظهر تحييد الاليات الاسرائيليه بقذيفة الياسين لم تظهر سوى عدد قليل من الرقم المعلن، وهذا يعني انه تم استخدام هذا النوع من الصواريخ في الهجوم المضاد "

تفجير الميركافا بصواريخ القسام، فيتو



وأضاف "وبمجرد ان تكشف القسام الستار عن هذه الصواريخ سيتم ملاحظتها بواسطة الاقمار الصناعيه الإسرائيليه والمسيرات وسيتم قصفها، وهذا يعني ان القسام بمجرد أن كشفت الستار عن الصواريخ تم استخدامها فورًا بعد انتهاء التصوير، فتاثير صاروخ واحد من هذه الصواريخ على الدبابات يفوق تأثير قذيفة الياسين بعشرات المرات".



واختتم قائلًا: "ربما يفسر هذا سر إعلان القسام عدد القتلى الكبير للجيش الإسرائيلي في الايام الماضيه"