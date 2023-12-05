محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

حرب إسرائيل على غزة، كشف المحلل السياسي التركي، محمد كانبكلي، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للكشف عن أنفاق المقاومة، التي باتت تؤرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولم تتمكن من معرفة أماكنها حتى الآن.

خطة إسرائيل للكشف عن الأنفاق في غزة



وعن حرب إسرائيل على غزة، أكد محمد كانبكلي أن الاحتلال الإسرائيلي سيستخدم قنابل خارقة للتحصينات والكلاب المثبت في رأسها كاميرات، لكن هذه الطرق لن تجدي في الكشف عن الأنفاق، التي تفخخها المقاومة وتودي بحياة من يدخلها.

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الاحتلال يحاول الكشف عن أنفاق غزة، فيتو



وقال محمد كانبكلي عن خطة الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن أنفاق المقاومة: "المقال الذي نشرته وول ستريت جورنال قبل بضعة ساعات عن مشكلة الأنفاق التي تؤرق اسرائيل، وطريقة إنتاج الجيش الإسرائيلي لحلول للتعامل معها تتطابق تماما مع ما ذكرته قبل قرابة شهرين"

الاحتلال يستخدم القنابل والكلاب للكشف عن الأنفاق



وعن الخطة التي سيستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن الأنفاق في غزة، قال كانبكلي: "استخدام القنابل الخارقه للتحصينات، لن تجدي نفعا لان عمق الانفاق يقارب لـ 80 مترًا، وكذلك الجيش الإسرائيلي قد يلجأ لاستخدام الكلاب، وهذا ما قتلته تماما قبل شهرين، سيثبتون كاميرا برأس كلب في حال تم اكتشاف نفق وسيدخلونه للنفق.. لأن الربوتات قد تتعطل"

المقاومة لديها شبكة عنكبوتبة من الأنفاق، فيتو

وتابع محمد كانبكلي قائلًا: "لكن ايضا هذه الطريقه غير فعاله بسبب أن الانفاق مفخخه من الداخل، كذلك سيحتاج الجيش الإسرائيلي لادخال قوه للانفاق بعد ادخال الكلاب وهذا امر يستحيل ان يفعله الجيش الإسرائيلي"

وأضاف محمد كانبكلي "أيضا أحد الطرق التي تم ذكرها هو استخدام الكيماوي، وهذا الحل نجاحه ضئيل جدًا، وذكرت ذلك سابقا لأن تصميم الأنفاق يحوي عوازل، وهي غير متصله ولديها مداخل ومخارج عده"

تحذير من لجوء الاحتلال لإغراق الانفاق بالمياه



وحذر كانبكلي من خطة الاحتلال للكشف عن انفاق المقاومة في غزة فقال: "كذلك أخر الحلول التي سيلجأ لها الجيش الإسرائيلي، هي إغراق الأنفاق بالمياه، وهذه الطريقه غير فعاله أيضًا، لأن الأنفاق تحوي بوابات إغلاق وتصميمًا يشبه لحد ما شبكة العنكبوت، وتجريب هذه الخطه يعني أن الجيش الإسرائيلي فعليا تنازل عن حياة الاسرى، وهذا سيعرض حكومة نتنياهو لضغوط داخليه شديده"

انفاق غزة تستعصى على الاحتلال، فيتو



وقال محمد كانبكلي: "بقي حل واحد لم يتم استخدامه، وهو اغلاق الانفاق من خلال رمي قنبله مخصصه للانفاق تتحول نتيجة الانفجار الناتج عن القنبله إلى مادة خرسانيه صلبه يتم اغلاق مدخل النفق بها، وهي طريقه غير فعاله ايضا كون النفق الواحد يمتلك عدة مداخل ومخارج وبنفس الوقت يمتلك القسام متفجرات ففي حال إغلاق اي نفق وارادت القسام فتحه تستطيع ان تضع متفجرات مكان الاغلاق ويتم فتحه"

الحل الوحيد لاكتشاف أنفاق غزة



وأكد محمد كانبكلي أن "الحل الوحيد الفعال، هو في حال إكتشاف جنود الجيش الإسرائيلي لأي نفق عليهم بالدخول لداخل النفق"

الجدير بالذكر أن الأنفاق التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في غزة غير معلومة بشكل جيد سواء لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو داعميهم من جيوش العالم الغربي، حتى باتت الحرب الإسرائيلية في غزة يطلق عليها "حرب الأنفاق"، حيث يقوم الاحتلال بقصف الأماكن المأهولة بالسكان بقنابل تزن قوتها مئات الأطنان لعمل حفر عميقة للكشف عن أماكن الأنفاق، لكن دون جدوى.

خطة إسرائيل للكشف عن انفاق غزة، فيتو



كما قامت المقاومة بتفخيخ بعض مداخل الأنفاق، ما أدى لمقتل العديد من جنود الإحتلال، الذين كانوا يحاولون استكشاف مدخل النفق، لتبق الأنفاق في غزة، والتي تستخدمها المقاومة، هي المُعضلة الأساسية في حرب إسرائيل الغاشمة على قطاع غزة.