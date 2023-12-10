رعب بين ركاب طائرة أثناء هبوطها بمطار تل أبيب خوفا من صواريخ القسام ( فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهبوط طائرة بمطار بن جوروين بتل أبيب اضطراريا خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة.



ولفت تقرير نشرته قناة الحرة الأمريكية، الي أن الطائرة تتبع شركة أركيا إيرلاينز، فيما كان الركاب المصدومون يتابعون من خلال نوافذ الطائرة التي كانت أقلعت من إيلات نظام "القبة الحديدية" خلال عمله، وانطلقت صفارات الإنذار في البلدات والمدن المحيطة بالمطار الإسرائيلي، لدفع السكان لاتخاذ إجراءات الحماية.

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هجوم صاروخي للمقاومة الفلسطينية يستهدف بلدات إسرائيلية

واستهدف الهجوم الصاروخي تل أبيب بلدات إسرائيلية أخرى، ولم تقع إصابات في القصف، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.



وعلى عكس الطائرات المقاتلة، فإن طائرات الركاب الضخمة غير قادرة على المناورة بسرعة كافية لتفادي الصواريخ، بحسب ما قال قائد القوات الجوية المتقاعد، إيتان بن إلياهو، للقناة 12 الإسرائيلية.

הצנזורה התירה לפרסום: אמש במהלך הירי מעזה לעבר יישובי המרכז - מטוס תועד נוחת בנתב"ג על רקע היירוטים של כיפת ברזלhttps://t.co/73J5yzkUMv pic.twitter.com/9HYsmw23yv — החדשות - N12 (@N12News) December 9, 2023



الخوف والرهبة بين ركاب الطائرة

وأوضح بن إلياهو أنه بدلا من ذلك، يمكن للطياريين الصعود إلى ارتفاع أعلى من أجل الهبوط على مدرج آخر، أو حتى بمطار مختلف، إذا سمح الوقود بذلك.

وأضاف: "هناك بعض المخاطر، لكنها منخفضة نسبيا".

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها بالهواتف المحمولة من نافذة الطائرة، اعتراضات القبة الحديدية، إلى جانب تعبيرات الخوف والرهبة من الركاب.

وألغت العشرات من شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وتم إطلاق أكثر من 10,000 صاروخ وقذيفة هاون، بالإضافة إلى عشرات الطائرات من دون طيار، على إسرائيل منذ ذلك الحين، وفقا لجيش الاحتلال.

أكد أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصر المقاومة تمكنوا من قتل عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محقق، لافتا إلى أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة، والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمة له مساء اليوم الأحد قائلا: تمكنا من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة، مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

أبو عبيدة يعلن حصيلة المقاومة فى غزة





كما أشار أبو عبيدة، إلى ان كتائب القسام نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام، لافتا إلى أن العمليات التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدي القسام بسلام.

وجدد أبو عبيدة التأكيد، على أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي قائلا: العدو فشل في محاور القتال، وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.. وأن العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه، وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع

وأشار خلال كلمته إلى أن الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها، مشيرا إلي أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة كلام للاستهلاك المحلي، وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف.

كما أكد أبو عبيدة علي انه لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة

