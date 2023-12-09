واشنطن تدعو تل أبيب الي حماية المدنيين في غزة

زعمت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الذين يواجهون القصف في قطاع غزة.

حماية المدنيين في غزة

يأتي ذلك بعد قرار الفيتو الأمريكي الذي أجهض مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضغوط تتزايد على إسرائيل بسبب بحصيلة القتلى المتزايدة داخل القطاع، وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، ذكر أن غزة وصلت إلى "نقطة الانهيار"، وأن "كابوسًا إنسانيًّا قد اجتاح الناس" مع تكثيف إسرائيل ضرباتها في الجنوب.

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وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا تزال هناك "فجوة" بين نوايا إسرائيل المعلنة لحماية المدنيين وأعداد القتلى المتزايدة على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن "بلينكن" قوله، "بعد مرور ما يقرب من أسبوع على الحملة الإسرائيلية في الجنوب، يبقى من الضروري أن تولي إسرائيل أهمية كبيرة لحماية المدنيين"، مشيرًا إلى أنه لا تزال "هناك فجوة بين نية (إسرائيل) حول حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".

وكان بلينكن قال لشبكة "سي إن إن" في وقت سابق، إنه "لا يمكن السماح بوقوع عدد مماثل للقتلى في جنوب قطاع غزة مثلما وقع في الشمال".

وأضافت: "إلى جانب ارتفاع أعداد الضحايا في الحرب الإسرائيلية على غزة فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع أدى إلى انخفاض إمدادات الغذاء والمياه والوقود والأدوية بشكل خطير"، في ظل عدم وصول المساعدات الكافية إلى محتاجيها وسط تحذيرات من قبل الأمم المتحدة من خطر جدي بحدوث مجاعة.

من ناحية اخرى قالت وزارة الخارجية التركية، إن حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة ضد مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة كان "خيبة أمل كاملة".

خيبة أمل بسبب الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

وقال وزير الخارجية هاكان فيدان في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، "عبَّر أصدقاؤنا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن أمريكا صارت الآن وحيدة فيما يتعلق بهذه القضية، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة".

وجاءت تصريحاته بعد اجتماع مع نظرائه من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، السبت، إن شعور "خيبة الأمل الكاملة" تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار؛ لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حركة (حماس).

وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك فترات توقف للقتال تقول إنه يهدف "لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس ".

وقال فيدان إنه ناقش أيضا طلب السويد الانضمام إلى الحلف خلال اجتماع ثنائي مع بلينكن.

وأضاف فيدان: "من الآن فصاعدا، الأمر متروك لتقدير البرلمان، وقد أبلغنا نظراءنا بذلك".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17700 والجرحى إلى 48780 منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من ناحية أخرى خرج مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، اليوم السبت عن الخدمة كليًّا وفق ما أكد أحد الأطباء.



مستشفى العودة خرج عن الخدمة

وقال عدنان راضي رئيس قسم الولادة وأحد المحاصرين داخل مستشفى العودة، إن "الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر المشفى من جميع النواحي ولا تبعد سوى 50 مترًا عن الباب الرئيسي".

وأضاف أن "كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى تقوم القناصة الإسرائيلية المنتشرة على أسطح البنايات المجاورة للمشفى بتصفيته وقتله على الفور".

وأشار إلى أن المستشفى خرج منذ الأمس تمامًا عن الخدمة لاستحالة وصول الجرحى إليه أو خروج الإسعافات لانتشالهم من الشوارع وتقديم الخدمة العلاجية، فضلًا عن عدم توفر المستلزمات الطبية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمشفى.

وبين الطبيب أن "المستشفى يحتوي على أكثر من 200 شخص ما بين كوادر طبية وجرحى بحالات خطرة فضلًا عن وجود جثث لقتلى لم نستطع دفنهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي لكل من يتحرك من أبواب المباني من قبل القناصة".



وأوضح أن "إدارة المستشفى قامت بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقوم بإجلاء الجرحى والكوادر الطبية من الحصار الإسرائيلي للمشفى، ولكن مع الأسف كان ردهم سلبيًّا بأنهم غير قادرين على عمل تنسيق مع الجانب الإسرائيلي".

