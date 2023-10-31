تدمير الميركافا الخارقة بصاروخ محلى الصنع يثير ذعر جنود الاحتلال.. النشطاء يتساءلون من يقاتل مع المقاومة.. وحكايات غريبة عن أناس يرتدون الأبيض ويحاربون إسرائيل

تدمير الميركافا، حالة من عدم التصديق وصلت لأن يدعى البعض أن هناك أشباحا تقاتل مع المقاومة الفلسطينية، وخاصة بعد بث عدد من مقاطع الفيديو، التي تظهر تدمير الدبابة الإسرائيلية الميركافا، التي تطلق عليها الدبابة الخارقة، وهي تدمر بالكامل بصاروخ المقاومة المحلي الصنع "ياسين".

تدمير الميركافا بقذائف المقاومة

أثار تدمير الميركافا بقذائف المقاومة حالة من عدم التصديق لدى بعض قيادات جيش الاحتلال، كما أثار دهشة جنود الاحتلال مدى كفاءة جنود المقاومة، الذين يواجهونهم، ما دفع البعض للقول إننا نقاتل أشباح، لا نعرف من أين يخرجون لنا.

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من يقاتل معهم،فيتو



البعض ادعى أن داني ياتوم رئيس الموساد السابق، الذي يوصف بغول الموساد، كتب قالًا في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، قال فيه "ماذا يحدث؟ هل تخلى عنا رب موسى وهارون؟ لا أفهم ماذا يحدث؟ دبابة ميركافا إسرائيلية الصنع، فخر الصناعة في تل أبيب، والتي تبلغ تكلفتها 170 مليون دولار، تم محوها من على وجه الأرض بقذيفة آر بي جي؟ أنا لا أصدق ذلك؟ هل تم تدمير دبابة الحصن الفولاذية هذه بقذيفة آر بي جي؟ هل هناك من رأى أنه عندما أصيبت دباباتنا بهذه القذيفة اهتزت الأرض وانفجرت الدبابة وكأنها أصيبت بقنبلة وزنها طن من المخازن؟ أنا لا أصدق ذلك. ومن يقاتل معهم؟ ومن يقاتل معهم؟ وهناك أشباح مخفية تساعدهم على قتل اليهود. هل تركنا رب موسى وهارون؟ هناك قوة خفية تساعدهم وتحارب معهم. منذ 7 أكتوبر لم يخطئوا الهدف في هجماتهم علينا في كل أنحاء فلسطين، وكأن لديهم قمر صناعي. لسوء الحظ، نهاية دولة إسرائيل تقترب حتمًا".

حديث غول الموساد عن تدمير الميركافا

وانتشرت المقالة المزعومة مثل النار في الهشيم، وبرغم من عدم وجود هذه المقالة في أرشيم الجريدة العبرية "يدعوت أحرانوت"، لكن ظل السؤال الذي يثار بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هو "من يقاتل معهم؟"

غول الموساد داني ياتوم، فيتو



كان آخر تصريح لـ "غول الموساد" داني ياتوم، الذي أدلى به لصحيفة يدعوت أحرانوت"، عن تقييمه لـ "عملية طوفان الأقصى" والحرب التي أعقبتها، بالإضافة لتصريحات لإذاعة الـ" بي بي سي" في يوم 10 أكتوبر، وجه من خلاله انتقادات لتعامل الجيش والاستخبارات الإسرائيلية مع عملية طوفان الأقصى.

وحتى الآن، دمرت فصائل #غزة 27 دبابة ميركافا 4 و15 دبابة على يد #حزب_الله. pic.twitter.com/EgpRZOP3hk — ألكسندر نازاروف (@Alexander42933) October 31, 2023



كما قال للـ "بي بي سي"، في برنامجها توداي، "كل شيء حدث بشكل خاطئ في التعامل مع هجوم حماس. لم يُنشر ما يكفي من القوات بسبب فشل الاستخبارات، الذي توّج جهود سنوات من السياسات التي سمحت لحماس بحشد قواتها".

ياتومي يؤكد وقعنا فيها في حرب يوم الغفران

كما قال ياتوم المعروف بـ "غول الموساد": "لم يكن لدى أحد أدنى فكرة أنه في الساعة 6.30 صباحًا يوم السبت، بعد 50 عامًا ويوم واحد من المفاجأة الكبرى التي وقعنا فيها في حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر 1967)، سنشهد ذلك مرة أخرى."

#شاهد: تدمير دبابة ميركافا بصاروخ "ياسين" المضاد للدروع أثناء محاولتها التقدم نحو غزة من جهة شارع صلاح الدين.#طوفان_الأقصى#كتائب_القسام pic.twitter.com/fCCuTNUMIm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 30, 2023



يبقى السؤال الذي فجره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "من يقاتل مع المقاومة الفلسطينية" بعد أن صدوا هجوم الدبابات الإسرائيلية ميركافا "الدبابة الخارقة، والتي أكدت وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي لموقع "Defense News" إن دبابات باراك، مثل دبابات ميركافا، طُوّرت من قبل مديرية المركبات القتالية المدرعة بوزارة الدفاع، والمعروفة محليًا باسم "مانتاك"، وأن سعرها مماثل لسعر دبابة ميركافا 4 ملايين دولار أمريكي.

حكايات غريبة عن جنود المقاومة الفلسطينية

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حكايات غريبة عن جنود المقاومة الفلسطينية، حيث تساءل الجميع "من يقاتل معهم، حيث حكى أحدهم عبر تسجيل صوتي عن أحد المقاومين الفلسطينيين قائلًا: "كان معي أر بي جي، وطالع من النفق بدي أضرب الدبابة، لكن لوهلة شعرت برهبة الموقف، فاجأني صوت من خلفي يقول "إضرب يا عبد الله ولا تخف" فالتفت خلفي وجدت رجلًا يرتدي ملابس بيضاء، ويقول عندما رأيت المشهد لم أعرف الذي حدث وضربت الأر بي جي وفعلًا الدبابة انفجرت..."

جندي مقاومة يتربص بجنود الاحتلال، فيتو

مشهد آخر يصفه أحد جنود الاحتلال، وتم بث فيديو له، وكان في المستشفى يٌعالج من إصابته، وأخذ يشرح ما شاهده أثناء المعركة مع المقاومة، وقال إن ما شاهده في الحرب وما حدث لزملائه كان أمرا غريبا، ووصف ما حدث قائلًا: "نقاتل اشباحا لقد نجوت من الجحيم."



أثار الانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية، حتى الآن، في الحرب البرية ومنع تقدم جنود الاحتلال إلى داخل غزة حالة من الدهشة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الأسلحة التي تستخدمها المقاومة بدائية ومحلية الصنع، في حين أن أسلحة جنود الاحتلال وخاصة دبابات الميركافا من الأسلحة الذكية، التي يصعب أن تخطيء الهدف.

تدمير أسطورة الجيش الذي لايقهر

وعلق سالم ربيح قائلًا: "بعد تدمير اسطورة الجيش الذي لايقهر وتدمير سمعة اخطر جهاز مخابرات في العالم "الموساد" وسحق أكذوبة"بيجاسوس" الذي قيل إنه أخطر برنامج تجسس في العالم، اليوم كتائب القسام تحطم أسطورة فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية دبابة "ميركافا" وتسحقه تحت قذائف الياسين محلية الصنع... من يقاتل معهم"

أبو عبيدة، فيتو



أما أحمد حلمي المحامي فقال "ما هى قذيفة الآر بى جى التى دمرت دبابة ميركافا انها قذيفة الياسين قذيفة مضادة للدروع قامت حماس بتطويرها عام 2004 وأطلقت عليها اسم "الياسين" نسبة إلى شيخ المجاهدين "أحمد ياسين " ياسين سوف يقهركم حيا وميتا... من يقاتل معهم".

وقال وصفي سالم غزة: " رغم محاولتها الاختباء.. "ميركافا" إسرائيلية تتلقى صاروخين موجهين في محيط ثكنة أفيفيم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.. من يحارب معهم"

أما عمر البرقي فعلق قائلًا: "قول النبي ﷺ: نصرت بالرعب مسيرة شهر على ظاهره، وأن الله- جل وعلا- يلقي في قلوب أعدائه الرعب، وهم عنه بعيدون مسافة شهر كالشام عن المدينة، والعراق، ونحو ذلك، ينصره الله عليهم بالرعب. فإذا وصل إليهم إذ الرعب قد تمكن منهم، وكان ذلك من أسباب نصره عليهم، ومن أسباب خذلانهم، وانخلاع قلوبهم عن المقاومة، وهكذا في أمته، هذا ليس خاصًا به ﷺ بل أعطاه الله، وأمته ذلك. فأمته المستقيمة على دينه، والصابرون على دينه، والمقيمون لشريعته ينصرها الله كما نصره، ويلقي في قلوب عدوها الرعب مسافة شهر، كما نصر نبيه بذلك -عليه الصلاة والسلام- لأن هذا من جملة خصائصه التي له، ولأمته -عليه الصلاة والسلام- فمن استقام على دينه، وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته، وإعلاء لكلمته، فالله ينصره، ويؤيده، ويلقي الرعب في قلوب عدوه مسافة شهر."

أبو عبيدة يثير رعب جنود الاحتلال

كان الناطق باسم القسام أبو عبيدة ينهي دائمًا حديثه قائلًا: "وإنه لجهاد نصر أو استشهاد"، وهي الجملة التي عبر عنها خبراء علم النفس أنها تبث الرعب في قلوب العديد من جنود الاحتلال، حيث وصف الدكتور عبد الوهاب المسيري الجنود الإسرائيليون بأن "معظمهم متوجهون نحو اللذة، لا يؤمنون بأية مثاليات قومية، وفي حالة خوف شديدة من المنتفضين، فالانتفاضيون يدفعهم الإيمان بالله وبالوطن، أما الجندي الإسرائيلي فهو لا يؤمن إلا بالرغبة في البقاء."

جندي مقاومة يدمر دبابة إسرائيلية، فيتو



أكد المحللون النفسيون أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون من حالات نفسية شديدة، بسبب الصدمات التي يتعرضون لها جراء الحروب التي يخوضونها ضد الفلسطينيين، وعند القيام بأي عمل عسكري جديد، حيث يصابون بحالة من الهلع، والاضطرابات النفسية الشديدة، التي قد تدفعهم للتخلص من أنفسهم.

التحليل النفسي لجنود الاحتلال

وعن تحليل الحالة النفسية للجنود الإسرائيليين، قال دكتور علي النبوي، أستاذ بطب الأزهر "إن الجندي الإسرائيلي بل والمواطن في إسرائيل يعاني من صدمة نفسية الآن كان مليئا بالفخر والنرجسية، ويعتقد أنه من شعب الله المختار، والجيش الذي لا يهزم. وأذكى جهاز مخابرات العالم. وبالرغم من ذلك.. يفاجئ بقصف وغزو ضار وعنيف من الشعب الذي يعتقد أنه ضعيف وقليل الحيلة، لذلك عندما يؤتى الحذر من مأمنه تكون الصدمة مضاعفة، وكانت الصدمة أكبر عندما وجد تعاطف كل من حوله من الدول مع هذا الغزو العنيف".



وتابع دكتور علي النبوي قائلًا: "الإسرائيلي منذ سنوات طويلة يعمل على تعاطف الدول المحيطة، والتحالفات والتطبيع ولكن فوجئ منذ أيام بأن كل الشعوب العربية ومعظم دول العالم متعاطفة مع الشعب الفلسطيني لذلك يعاني المواطن والجندي الإسرائيلي الآن من الارتباك الانفعالي.. فهو الآن لا يعرف ماذا يفعل أو ماذا يشعر"

الخوف والزعر عند جنود الاحتلال، فيتو



وأكد النبوي أن الجنود الإسرائيليين ممتلؤن بالهموم والغضب، وينعكس ذلك على سلوكياتهم الآن، فهو يقصف بعنف وبدون وعي كي يعالج صدمته الكبرى التي مر بها وبعد فترة سيعاني الجندي الإسرائيلي من الاكتئاب بسبب الفقد لقتلاه ويعاني من ذكرى هذا اليوم المظلم..كما ظلوا يعانون من ذكرى محرقة الهولوكوست لم ينجح الإسرائيلي من كسب تعاطف معظم دول العالم.. حتى أشهر أطباء النفس سيجموند فرويد عانى كثيرا من كونه يهوديًا.

سلاح الملائكة يقاتل في حرب أكتوبر

لم تكن حكايات الغريبة عن الذين يقاتلون في جبهة القتال جديدة، فهناك من ملاحم يرويها أبطال المقاومة الشعبية المصرية، عن قصص الملائكة التي حاربت مع الجنود المصريين أثناء حرب أكتوبر، حيث يشير الكثير من أعضاء المقاومة الشعبية بمدينة السويس تحديدًا إلى هذه النقطة.



ويذكر أحد أبطال المقاومة الشعبية أنه تحدث مع عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انسحابهم من المدينة، وكانوا يتحدثون باللغة العربية، وأكدوا أنهم شاهدوا جنودًا يتسمون بالبنيان العملاق والوجه الأبيض الوسم، ويستطيعون حمل أكثر من سلاح لقتالهم، والأغرب من هذا أن "هؤلاء الجنود كانوا يرتدون ملابس بيضاء واسعة حتى إن الإسرائيليين اعتقدوا أنهم سلاح جديد بالجيش المصري له قائده وأسلحته الخاصة."