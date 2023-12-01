محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

تهجير أهل غزة، كشف المحلل السياسي التركي، محمد كانبكلي، عن المخطط الجديد الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه حاليًا، لإجبار أهل غزة للخروج من القطاع، وتهجيرهم باتجاه مصر.

مخطط إسرائيلي جديد لتهجير أهل غزة لمصر

وعن تهجير أهل غزة، أكد محمد كانبكلي أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع حاليًا أسلوب جديد لتهجير سكان قطاع غزة، حيث يقوم جيش الاحتلال، قريبًا، بنشر خريطة جديدة لقطاع غزة، مؤكدًا أنها خريطة رقمية، يقوم فيها الاحتلال بتقسيم القطاع إلى مناطق صغيرة، لنشر تعليمات قوات الاحتلال بالإخلاء للمناطق المحددة.

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وقال محمد كانبكلي عن مخطط الاحتلال الجديد لتهجير أهل غزة: "بدأ الجيش الإسرائيلي باعتماد أسلوب جديد لإجبار سكان غزة على التهجير من المدينه "باتجاه مصر"

خريطة رقمية لتهجير أهل غزة لمصر

وتابع محمد كانبكلي قائلًا: "سينشر الجيش الإسرائيلي قريبا خريطة رقمية لقطاع غزة لسكان غزة، مع تقسيم كامل أراضي قطاع غزة إلى مناطق صغيرة، لكل منها رقم محدد، بهذه الطريقة، سينشر الجيش الإسرائيلي تعليمات للمدنيين بالاخلاء لكل منطقة مستهدفة باعتماد الأرقام

الخريطة الرقمية لتهجير أهل غزة لمصر، فيتو

وعن استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية للحرب على غزة أضاف المحلل التركي "بحسب الإعلام العبري، فإن الجيش الإسرائيلي سيجري مفاوضاته مع حماس تحت القصف من أجل ان يضغط عليها كي تطلق سراح جميع الرهائن، بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى سيبدأ الجيش الإسرائيلي بعملياته الحقيقية"

مخطط جيش الاحتلال لمهاجمة جنوب غزة

وكشف كانبكلي عن مخطط جيش الاحتلال لمهاجمة جنوب غزة قال: "الجيش الإسرائيلي سيهاجم جنوب غزة بعد انتهاء الهدنة، في صباح اليوم الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات يطلب فيها من سكان خان يونس والمناطق الشرقية من جنوب غزة بالتوجه إلى رفح معتبرًا مناطقهم مناطق قتال."

وأضاف كانبكلي: "الولايات المتحدة أعلنت أنها مع وقف إطلاق النار في غزة حتى تسليم جميع الأسرى، لكنها أعلنت رفضها وقف اطلاق النار الدائم، لماذا...؟ لأن وقف إطلاق النار الدائم يعقبه اتفاقية سلام وهذا مالا تريده الولايات المتحدة مع إسرائيل حاليا".

إسرائيل تجدد قصفها لغزة، فيتو

وأوضح المحلل السياسي التركي "أما بالنسبه لاسرائيل، نتنياهو أصلا لا يرغب بوقف إطلاق النار بسبب تهم الفساد التي تلاحقه، وبسبب تهديده من قبل حلفاءه المتطرفين في الحكومة، بأنه في حال تم إيقاف الحرب فسيتم حل حكومته وبالتالي محاكمته."

عود إسرائيل للقصف والهجوم على غزة

وقال محمد كانبكلي: "برأيي أن حماس تعلم جيدا أنه بمجرد انتهاء تبادل الأسرى ستعود إسرائيل للقصف والهجوم، لذا ستطيل الهدنة قدر الإمكان من خلال إطلاق سراح جميع المدنيين الأسرى لديها، لكنها ستتحفظ على الأسرى العسكريين من أجل المفاوضات المستقبلية، بنفس الوقت الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لفعل كل شيء بشمال غزة بعد انتهاء تبادل الأسرى".

تجدد قصف إسرائيل على غزة، فيتو

وعن الموقف بالنسبة لجنوب غزة قال كانبكلي: "أما بالنسبة لجنوب غزة فموقف الولايات المتحدة المعلن هو مهاجمة الجنوب لكن بشروط منها المحاولة قدر الإمكان على تجنب إيقاع خسائر كبيرة في المدنيين، يعني تقول لإسرائيل قتلى مدنيين في جنوب غزة لكن بشكل أقل مما تفعليه بشمال غزة".