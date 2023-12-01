الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

مخطط إسرائيلي جديد
مخطط إسرائيلي جديد لتهجير أهل غزة لمصر، فيتو

تهجير أهل غزة، كشف المحلل السياسي التركي، محمد كانبكلي، عن المخطط الجديد الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه حاليًا، لإجبار أهل غزة للخروج من القطاع، وتهجيرهم باتجاه مصر.

مخطط إسرائيلي جديد لتهجير أهل غزة لمصر

وعن تهجير أهل غزة، أكد محمد كانبكلي أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع حاليًا أسلوب جديد لتهجير سكان قطاع غزة، حيث يقوم جيش الاحتلال، قريبًا، بنشر خريطة جديدة لقطاع غزة، مؤكدًا أنها خريطة رقمية، يقوم فيها الاحتلال بتقسيم القطاع إلى مناطق صغيرة، لنشر تعليمات قوات الاحتلال  بالإخلاء للمناطق المحددة.

Advertisements

وقال محمد كانبكلي عن مخطط الاحتلال الجديد لتهجير أهل غزة: "بدأ الجيش الإسرائيلي باعتماد أسلوب جديد لإجبار سكان غزة على التهجير من المدينه "باتجاه مصر"

خريطة رقمية لتهجير أهل غزة لمصر

وتابع محمد كانبكلي قائلًا: "سينشر الجيش الإسرائيلي قريبا خريطة رقمية لقطاع غزة لسكان غزة،  مع تقسيم كامل أراضي قطاع غزة إلى مناطق صغيرة، لكل منها رقم محدد، بهذه الطريقة، سينشر الجيش الإسرائيلي تعليمات للمدنيين بالاخلاء لكل منطقة مستهدفة باعتماد الأرقام

الخريطة الرقمية لتهجير أهل غزة لمصر، فيتو

وعن استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية للحرب على غزة أضاف المحلل التركي "بحسب الإعلام العبري، فإن الجيش الإسرائيلي سيجري مفاوضاته مع حماس تحت القصف من أجل ان يضغط عليها كي تطلق سراح جميع الرهائن، بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى سيبدأ الجيش الإسرائيلي بعملياته الحقيقية"

مخطط جيش الاحتلال لمهاجمة جنوب غزة

وكشف كانبكلي عن مخطط جيش الاحتلال لمهاجمة جنوب غزة قال: "الجيش الإسرائيلي سيهاجم جنوب غزة بعد انتهاء الهدنة، في صباح اليوم الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات يطلب فيها من سكان خان يونس والمناطق الشرقية من جنوب غزة بالتوجه إلى رفح معتبرًا مناطقهم مناطق قتال."

وأضاف كانبكلي: "الولايات المتحدة أعلنت أنها مع وقف إطلاق النار في غزة حتى تسليم جميع الأسرى، لكنها أعلنت رفضها وقف اطلاق النار الدائم، لماذا...؟ لأن وقف إطلاق النار الدائم يعقبه اتفاقية سلام وهذا مالا تريده الولايات المتحدة مع إسرائيل حاليا".

إسرائيل تجدد قصفها لغزة، فيتو

وأوضح المحلل السياسي التركي "أما بالنسبه لاسرائيل، نتنياهو أصلا لا يرغب بوقف إطلاق النار بسبب تهم الفساد التي تلاحقه، وبسبب تهديده من قبل حلفاءه المتطرفين في الحكومة، بأنه في حال تم إيقاف الحرب فسيتم حل حكومته وبالتالي محاكمته."

عود إسرائيل للقصف والهجوم على غزة

وقال محمد كانبكلي: "برأيي أن حماس تعلم جيدا أنه بمجرد انتهاء تبادل الأسرى ستعود إسرائيل للقصف والهجوم، لذا ستطيل الهدنة قدر الإمكان من خلال إطلاق سراح جميع المدنيين الأسرى لديها، لكنها ستتحفظ على الأسرى العسكريين من أجل المفاوضات المستقبلية، بنفس الوقت الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لفعل كل شيء بشمال غزة بعد انتهاء تبادل الأسرى".

تجدد قصف إسرائيل على غزة، فيتو

وعن الموقف بالنسبة لجنوب غزة قال كانبكلي: "أما بالنسبة لجنوب غزة فموقف الولايات المتحدة المعلن هو مهاجمة الجنوب لكن بشروط منها المحاولة قدر الإمكان على تجنب إيقاع خسائر كبيرة في المدنيين، يعني تقول لإسرائيل قتلى مدنيين في جنوب غزة لكن بشكل أقل مما تفعليه بشمال غزة".

خارجية الأردن: على إسرائيل أن تدرك أنها لن تستطيع تهجير سكان غزة قسريا

رئيس الوزراء الأردني: تهجير الفلسطينيين إعلان للحرب ويخرق اتفاقية السلام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تهجير أهل غزة خطة تهجير أهل غزة لمصر قطاع غزة تجدد القصف الإسرائيلي على غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي مخطط جديد لتهجير أهل غزة لمصر

مواد متعلقة

العالمية لمناهضة العنف تثمن جهود السيسي في التصدي لمخطط تهجير أهالي غزة

خارجية الأردن: على إسرائيل أن تدرك أنها لن تستطيع تهجير سكان غزة قسريا

خبير استراتيجي: مخطط تهجير أهل غزة يصطدم بالموقف المصري الأردني

نائب رئيس الحركة الوطنية: مزاعم تهجير أهل غزة في سيناء واهية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

بعد القبض على عدد من الراقصات.. القوانين الحاكمة للرقص الشرقي في مصر.. هذه أبرز مواصفات بدلة الرقص.. والحصول على الرخصة «ضرورة»

حصاد التعليم العالي في أسبوع، افتتاح مستشفى بورسعيد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد استئناف الحرب على غزة.. منشورات الاحتلال تطالب السكان بالنزوح إلى رفح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية