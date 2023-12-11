الإثنين 11 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، سعر السمك دنيس يرتفع لـ 225 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

 أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 11-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

 

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الإثنين

 البداية مع  أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الإثنين، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 62 إلى 68 جنيها، بلطي ممتاز كبير من 70 إلى 74 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه،  كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

 وسجل سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 85 إلى 105 جنيهات، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا،  قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك موسى من 170 جنيهًا إلى 300 جنيه، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات، سبيط من 200 إلى 340 جنيهًا،  سعر مكرونة خليجي من 55 إلى 75 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

 وتراوح سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، مرجان ممتاز من 50 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 43 إلى 53 جنيهًا، كاليماري من 200 إلى 340 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 70 إلى 76 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 225 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 58 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 210 إلى 310 جنيهات، سعر جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه، جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 95 إلى 200 جنيه.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 90 إلى 120 جنيهًا.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 65 إلى 135 جنيهًا.

وسجل سعر ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر البوري لـ 125 جنيهًا في سوق العبور

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تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

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