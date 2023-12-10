أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر البوري لـ 125 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 10-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأحد

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأحد، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 63 إلى 69 جنيها، بلطي ممتاز كبير من 71 إلى 75 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأحد

وسجل سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 100 جنيه، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات، سبيط من 200 إلى 320 جنيهًا، سعر مكرونة خليجي من 50 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 71 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 43 إلى 53 جنيهًا، كاليماري من 200 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 70 إلى 76 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 85 إلى 215 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 58 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 210 إلى 310 جنيهات، سعر جمبري كبير الحجم من 320 إلى 400 جنيه، جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 95 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأحد، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 125 جنيهًا.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، وقار من 70 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.