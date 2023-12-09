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اقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 9-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم السبت

 البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم السبت، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 63 إلى 69 جنيها، بلطي ممتاز كبير من 70 إلى 76 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه،  كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم السبت

 وسجل سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا،  قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

 

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك موسى من 160 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات، سبيط من 180 إلى 320 جنيهًا،  سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

 

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم السبت

 وتراوح سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 180 إلى 320 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 65 إلى 75 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 44 إلى 56 جنيهًا.

 

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم السبت

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم السبت، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 300 جنيه، سعر جمبري كبير الحجم من 310 إلى 410 جنيهات، جمبري جامبو من 425 إلى 495 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 95 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم السبت، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، وقار من 70 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا،  ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم، 290 جنيهًا أعلى سعر لسمك موسى في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع لـ 76 جنيهًا في سوق العبور

 

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