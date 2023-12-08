أسعار الأسماك اليوم، 290 جنيهًا أعلى سعر لسمك موسى في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 8-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 70 إلى 76 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 63 إلى 69 جنيها، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

وسجل سعر شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات، سبيط من 180 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 160 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 230 جنيهًا في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر سابيا من 180 إلى 320 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 45 إلى 55 جنيهًا، كاليماري من 180 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 65 إلى 75 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 44 إلى 56 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر جمبري كبير الحجم من 310 إلى 410 جنيهات، جمبري جامبو من 425 إلى 495 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 95 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 115 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، وقار من 70 إلى 130 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا.